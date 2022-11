Assiom Forex: appuntamento al 3 e 4 febbraio 2023 con il XXIX Congresso

Assiom Forex – l’associazione degli operatori dei mercati finanziari – presenta ufficialmente il ventinovesimo Congresso annuale si terrà nelle giornate del 3 e 4 febbraio 2023.

A tre anni di distanza esatti dall’inizio della pandemia, la formula scelta per questa edizione è quella di mantenere i lavori del Congresso in modalità ibrida. Infatti, mentre i panel di venerdì 3 febbraio potranno essere seguiti esclusivamente in forma digitale e online, la giornata di sabato 4 febbraio si svolgerà presso gli spazi del Centro Congressi MiCo – Fiera Milano.

“Assiom Forex è felice di comunicare che a partire da questa edizione il Congresso degli operatori dei mercati finanziari torna, sia pur in parte, con una modalità in presenza, aprendosi nuovamente ai contributi di tutti gli iscritti e alla partecipazione delle Società che arricchiranno la sala espositiva in Fiera. Ci auguriamo, pertanto, che anche quest’anno il Congresso possa assolvere al compito di stimolare nuove analisi e visioni per il futuro dei mercati finanziari, italiani ed europei, e confermarsi come un luogo privilegiato di confronto tra gli operatori, le banche e le istituzioni, grazie all’intervento del Governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco” ha sottolineato Massimo Mocio, presidente dell’associazione.

Banco Bpm, in qualità di main partner del Congresso, e il gruppo Anima come partner sosterranno attivamente l’evento e collaboreranno alla realizzazione di momenti di confronto.

"Questa edizione del Congresso Assiom Forex è particolarmente significativa perché segna il ritorno al confronto in presenza tra gli operatori della comunità finanziaria, in un contesto internazionale condizionato da avvenimenti straordinari che interessano l’intera società e in cui, come attori fondamentali per la crescita del Paese, anche noi siamo chiamati a dare il nostro contributo - commenta Giuseppe Castagna, amministratore delegato di Banco Bpm - Siamo pertanto felici di partecipare alla sua organizzazione ospitandola a Milano, uno dei più importanti poli economico-finanziari d'Italia e d'Europa."

“Siamo lieti di sostenere il Congresso di Assiom Forex in un momento di grandi trasformazioni nell'economia e nella vita quotidiana di tanti cittadini – commenta Alessandro Melzi d’Eril, amministratore delegato di Anima Holding – In qualità di gestore dei risparmi di oltre 1 milione di italiani, riteniamo quantomai importante il confronto continuo per la crescita e lo sviluppo del mercato finanziario domestico ed europeo.”

L’esperienza delle ultime edizioni ha suggerito di mantenere comunque la fruibilità online già apprezzata dai soci per tutti gli eventi in agenda, incluso il tradizionale Discorso alla comunità finanziaria del Governatore della Banca d’Italia (che è confermato nella mattinata di sabato 4 febbraio) e la successiva tavola rotonda pomeridiana, oltre a conferenze e webinar curati dalle commissioni di Assiom Forex e delle aziende partecipanti.

I soci potranno iscriversi ai lavori del Congresso tra qualche settimana sul sito www.assiomforex.it/congresso2023