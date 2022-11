Btp Italia al via: il collocamento parte col botto

È partito oggi il collocamento della diciottesima tranche del Btp Italia con scadenza novembre 2028.

Le sottoscrizioni sul Mot sono partite a tutto gas: dopo circa due ore e mezzo di scambi sono arrivati ordini per 1,43 miliardi di euro sulla base di oltre 45mila contratti, avviandosi a registrare un vero e proprio boom di sottoscrizioni già nella prima giornata di scambi.

Le prenotazioni, come previsto dal calendario stilato dal Tesoro, si chiuderanno mercoledì 16 settembre alla clientela retail, mentre giovedì 17 novembre il titolo sarà offerto agli investitori istituzionali.

Il titolo offerto dal MEF ha durata 6 anni (scadenza 22 novembre 2028), un po' meno degli 8 anni della serie precedente offerta a giugno.

I tasso minimo garantito è pari all'1,6%, stabile rispetto all'emissione di giugno, ma il rendimento è indicizzato all'inflazione.

In più, per coloro che sottoscriveranno il titolo in questa fase e lo deterranno fino a scadenza (22 novembre 2028), è previsto un premio fedeltà pari allo 0,8% del capitale investito.

Fatta eccezione per la durata e per il premio fedeltà: le caratteristiche del BTP Italia anche per questa nuova emissione restano sostanzialmente invariate:

• rendimenti collegati al tasso di inflazione nazionale con tasso cedolare minimo garantito fissato all’1,60%

• cedole pagate ogni 6 mesi

• capitale garantito a scadenza

• tassazione agevolata come per tutti i titoli di Stato al 12,5%

• nessuna commissione per i piccoli risparmiatori che acquistano nei giorni di collocamento

• garanzia per il retail di veder soddisfatta l’intera domanda richiesta

• taglio minimo acquistabile: 1.000 euro

• investimento non vincolato nel tempo

Il tasso definitivo sarà stabilito con successiva comunicazione all’apertura della quarta giornata di emissione, nella mattinata di giovedì 17 novembre e potrà essere confermato o rivisto al rialzo rispetto a quello oggi comunicato.

Il titolo, con godimento 22 novembre 2022 e scadenza 22 novembre 2028, è un BTP indicizzato al tasso di inflazione italiana (Indice FOI, senza tabacchi - Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi), con cedole corrisposte ogni 6 mesi insieme alla rivalutazione del capitale per effetto dell’inflazione dello stesso semestre.

Nelle precedenti 17 edizioni il Tesoro ha raccolto dallo strumento in questione circa 181,1 miliardi di euro.