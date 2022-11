Finanza& Metaverso: per gli Etf potenzialità virtuali, ma perdite reali

Alla ricerca di “nicchie” in grado di offrire prospettive di crescita, molti risparmiatori hanno puntato sugli Etf che investono nelle società che partecipano allo sviluppo metaverso sia dal punto di vista delle tecnologie abilitanti, che delle eventuali applicazioni. Ma finora, la scommessa non sembra aver ripagato la fiducia, o per meglio dire, le risorse collocate.

Dopo la svolta di Facebook, che un anno fa ha assunto il nome di Meta portandolo poi anche in Borsa a partire da giugno, l’investimento nell’ambiente virtuale sembrava aver aperto vaste praterie inesplorate in grado di produrre interessanti rendimenti. Anche questi però sono rimasti virtuali.

La flessione di Meta di oltre il 70% da inizio anno, con il colpo di grazia dell’ultima trimestrale, non sta entusiasmando i possessori del titolo e di conseguenza anche tutti coloro che investono nel metaverso. Alcuni fondi sono hanno chiesto maggiori risultati alla società a fronte degli investimenti miliardari destinati all’evoluzione della realtà aumentata.

Secondo un’analisi di Plus del Sole24ore sono attualmente cinque gli strumenti quotati in Europa (due a Piazza Affari).

Il fatto che siano nati tutti nel corso di quest’anno limita però di fatto la portata di qualunque confronto.

Come sottolinea Plus, “questa scarsa longevità impedisce di effettuare delle analisi su un ampio storico e quindi con una elevata significatività statistica. L’unico confronto “attendibile”, nel senso che permette di confrontare tra loro tutti gli Etf, è limitato alla performance dell’ultimo mese”.

E qui emerge l’unico dato al momento significativo: pur investendo nelle stesso settore le performance sono molto diverse tra loro. Il perché è presto spiegato: come tutti gli Etf, anche questi cloni replicano indici e la loro performance dipende strettamente dalla loro composizione ( che può essere molto eterogenea).

Il confronto realizzato da Plus evidenzia come le performance a 1 mese siano molto diverse: c’è l’Etf che perde solo l’1,40% e quello che perde oltre il 6 per cento.

“Si tratta di differenze significative in termini percentuali. Nello stesso periodo sia l’indice Msci World che l’S&P 500 hanno registrato una performance positiva. Se si osservano i pochi confronti disponibili a 3 e a 6 mesi, anche qui emergono differenze di performance notevoli (-2,60% contro un -12,96% oppure -8,23% contro -17,87%)”.

Il problema della diversa composizione di questi panieri è collegata al fatto che il concetto di metaverso è non solo agli inizi, ma in continuo divenire. I soggetti coinvolti inoltre sono numerosi e comprendono società specializzate nel software, nell’hardware e nelle infrastrutture. Ancora una volta, quindi, come per altri Etf, la differenza risiede nella selezione “ a monte” e nell’inclusione negli indici di aziende con un business più o meno solido: un elemento ancora più difficile da valutare quando si parla di metaverso.