Mancano competenze manageriali ad aziende e studi professionali per superare la sfida del cambiamento

A leggere le statistiche relative al tessuto imprenditoriale italiano e al mercato delle professioni un dato su tutti balza all’occhio: al vertice di oltre il 70% di queste organizzazioni c’è una persona sola al comando e questa persona ha più di 70 anni. A cascata, poi, gli altri dati confermano un quadro di immobilismo che ha caratterizzato gli ultimi decenni di imprese e studi. L’adagio “si è sempre fatto così”, rinforzato da un “squadra che vince non si cambia” hanno fatto da binari nella gestione delle organizzazioni di lavoro. Le caratteristiche degli ambienti di lavoro (dis)organizzati, pmi e studi professionali, si possono sintetizzare in:

- centralizzazione sul titolare/fondatore di tutte le decisioni;

- mancanza di vere gerarchie con relativi poteri e responsabilità suddivise;

- mancanza di procedure efficaci;

- inesistenza di cultura manageriale e personale formatosi con il “fai-da-te”;

- mancanza di una vision e di un progetto;

- mancanza di comunicazione interna efficace;

- selezioni del personale fatte un po’ così.

Cosa è cambiato

Molti, alla lettura di queste righe, penseranno che però, con tutto ciò, ha funzionato lo stesso, i risultati economici sono arrivati e aziende e studi hanno fatto il loro business per anni, anche florido in molti casi. Tutto vero e condivisibile, non c’è che dire. Il vero punto, o meglio, la vera domanda è se il presente sta restituendo gli stessi risultati del passato, se il contesto dentro cui ci si muove è rimasto inalterato e se il futuro pensiamo che possa essere affrontato con le stesse strategie del passato per avere risultati soddisfacenti.

Se vi fermato qualche minuto a riflettere su queste semplici domande, le risposte non potranno che essere negative, nel senso che il presente non sta restituendo le stesse soddisfazioni del passato e ci siamo già resi conto che qualcosa, tanto o poco che sia, da cambiare nella mentalità e nell’approccio, è necessaria se vogliamo rimanere sulla cresta dell’onda e non affondare. Se proviamo a fare delle proiezioni sul futuro, anche prossimo di pochi anni, questa esigenza di cambiamento appare ancora più impellente e urgente. Il trend del mercato, della tecnologia, del cambio di cultura nel mondo del lavoro e nel mondo del business registra innovazioni incrementali mese dopo mese, per cui che domani sarà diverso da oggi è una certezza; il dubbio, al limite, è nel cercare di ipotizzare come diverso, per poter intercettare i cambiamenti prima che si verifichino e quindi farsi trovare pronti agli appuntamenti di business.

Se vogliamo sintetizzare alcuni cambiamenti strutturali, quindi non temporanei, ma definitivi, possiamo elencarli come segue:

- nuove dinamiche del mercato del lavoro, con la tendenza dei giovani e meno giovani a lasciare il posto di lavoro a prescindere dall’aspetto economico, se non è in linea con le proprie aspettative: Great Resignation, Big Quit;

- nuova mentalità nel mondo del lavoro, dove le QuietQuitting, cioè l’”uscita silenziosa” sta diventando un trend tra i lavoratori; in sostanza, non si accettano più orari di lavoro massacranti, sacrifici continuativi, richieste che vanno oltre i doveri lavorativi, ma si predilige un work-life-balance, cioè un maggior equilibrio tra vita privata e lavorativa e ciò comporta fare ciò che è dovuto al lavoro e non di più. Addio stakanovismo, in sostanza;

- nuovi processi di selezione del personale, con nuove modalità, nuovi canali e nuovi contenuti nel do ut desdel rapporto di lavoro, trasformatosi da transazionale (scambio di prestazione contro retribuzione) a relazionale (qualità del lavoro, clima interno, relazioni positive con capi e colleghi, prospettive di carriera);

- nuove modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, dove lo smart working e, più in generale, il lavoro ibrido, è diventato (laddove la natura della prestazione lo permetta) un must;

- nuova relazione con la clientela, molto più attenta di prima, più intraprendente e più pretenziosa quanto a qualità della prestazione, velocità di esecuzione e cura del cliente; in questo i social network e la cultura clientecentrica sono state e sono determinanti;

- nuove tecnologie per organizzare i processi interni, il lavoro in team, la relazione con la clientela;

- aumento della competizione sul mercato di nuovi player che sfruttano il web e le nuove tecnologie per relazionarsi, vendere, farsi conoscere;

- nuova cultura della clientela, che oltre al prodotto o servizio ora guarda anche lo stile dell’organizzazione, i suoi valori, il suo impatto sull’ambiente, la gestione della gender equality, la tutela del clima interno e della qualità di vita dei collaboratori.

Come intervenire per innovare

A fronte di cambiamenti così importanti, profondi e ampi, ci sono due linee di intervento che aziende e studi professionali possono seguire e non sono alternative, ma parallele, quindi l’ideale sarebbe percorrerle entrambe insieme. Per poter rendere qualunque cambiamento duraturo e strutturale è necessario agire sia sulla cultura aziendale o, più in generale, dell’organizzazione, sia sull’organizzazione. Si tratta di introdurre nelle organizzazioni una nuova mentalità manageriale, che punti contemporaneamente sulle performance (risultati) e sul lavoro di squadra. Qui la strada migliore è quella del coaching, dove si lavora, partendo dai vertici, su una nuova mentalità del lavoro, dove il coinvolgimento attivo dei collaboratori, la delega, il feedback, le riunioni efficaci, l’ascolto attivo, l’empatia e la capacità di generare vision diventano centrali per costruire strutture di lavoro solide, coese, piene di energia e proiettate all’efficienza.

La seconda linea di intervento è manageriale: si tratta di formare le figure apicali per prime, in modo che sappiano fare i team leader, gestire gli altri, motivarli, guidarli e correggerli. Successivamente vanno formate tutte le altre gerarchie aziendali e di studio, in modo che ciascuno abbia un ruolo ben definito e abbia le competenze tecniche, ma anche di soft skills, per gestirlo. Qui la formazione e la consulenza organizzativa sono centrali: bisogna trasmettere alle persone come si fanno le cose e come si gestiscono mediante la formazione e bisogna sistemare ciò che non funziona o che manca del tutto a livello organizzativo (organigramma, funzionigramma, procedure), dotando la struttura (a prescindere dalla dimensione) di un business plan e di un business model.

Mario Alberto Catarozzo; business coach e formatore, founder partner di MYPlace Communications