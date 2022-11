Mediobanca potenzia i servizi digital nel wealth management e nel private banking

La divisione private del Gruppo Mediobanca prosegue il percorso di transizione digitale dei servizi di wealth management

In collaborazione con Armundia Group, digital company specializzata nella progettazione e fornitura di soluzioni fintech e insurtech, ha rinnovato il modello operativo, distributivo e tecnologico dei servizi mettendo a disposizione dei banker della divisione private banking di Mediobanca tutte le opportunità offerte dai nuovi paradigmi digitali.

In particolare, sono stati ridisegnati e potenziati i servizi di Wealth Management e Private Banking attraverso un’unica piattaforma (ADV360). Grazie a un’architettura tecnologica di ultima generazione, ADV360 supporta servizi evoluti di consulenza finanziaria, che, attingendo dalla competenza specialistica dell’intero gruppo bancario, permettono di seguire il cliente in tutte le fasi del servizio, garantendo al contempo la totale customizzazione delle proposte, la gestione in tempo reale dei processi e una reportistica evoluta real-time.

“L'attivazione di ADV360 di Armundia Group è per noi una grande soddisfazione ed è coerente rafforzamento digitale dei nostri servizi – dichiara Angelo Viganò, head of Mediobanca Private Banking. Sebbene nel nostro segmento di mercato il fattore umano rimanga l’elemento decisivo e distintivo, la nuova piattaforma ci consentirà di gestire con un unico strumento tutti i servizi evoluti di consulenza finanziaria, semplificando l’interazione con i clienti nel rispetto dei livelli di efficienza e riservatezza che da sempre portiamo sul mercato".

“Il progetto è un pilastro fondamentale della Digital Agenda di Mediobanca – dichiara Marco Pozzi, Group coo di Mediobanca e ceo di Mediobanca Innovation Services - e ci consente di effettuare uno step molto importante per l’innovazione del modello operativo ed il consolidamento della posizione di eccellenza che la nostra Divisione Private Banking ha sul mercato. Come Gruppo abbiamo sviluppato un piano di trasformazione digitale molto ambizioso che coinvolge tutte le divisioni di business ed intende consolidare la posizione distintiva di Mediobanca nell'innovare segmenti di mercato come il Private Banking Uhnw tradizionalmente più associati alla relazione e meno alle tematiche Digital rispetto ai servizi retail.”

“Il settore del risparmio gestito e del private banking deve oggi rivedere strategie, processi e sistemi tecnologici alla luce dei nuovi comportamenti adottati da consumatori e imprese con l’esigenza prioritaria di gestire in modo innovativo le attività di cross-advisory sull’intero patrimonio detenuto e costruire proposte adeguate e personalizzate in base agli obiettivi di investimento finanziario e di protezione assicurativa - dichiara Gianluca Berghella, ceo di Armundia Group. Soprattutto nel settore private, il tocco umano, la competenza e la sensibilità del banker sono fattori strategici per poi riuscire a costruire relazioni di qualità e saper interpretare al meglio le aspettative e le esigenze della clientela assicurando una consulenza personalizzata. E questo lo si può fare mettendo a loro disposizione le migliori tecnologie perché possano esprimere il massimo potenziale”.