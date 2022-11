Over 65: uno su tre preferisce le assicurazioni alle banche per investire

Due terzi degli over 65 è interessato ad investire i propri risparmi in prodotti di investimento, ma solo un terzo lo fa, poiché mancano informazioni sufficienti e inoltre prevale una certa sfiducia verso le banche. Per acquistare prodotti di investimento uno su tre preferisce rivolgersi alle assicurazioni, che appaiono essere un canale distributivo più affidabile. Quest’ultime peraltro sono il canale privilegiato per l’acquisto di prodotti di protezione personale, famigliare e patrimoniale: ben il 72% di essi compra assicurazioni dalle compagnie contro solo il 17% dalle banche.

È quanto emerge da una ricerca di Excellence Consulting che ha intervistato un campione nazionale di 500 anziani. Gli over 65 possiedono una ricchezza media di 230mila euro, ma hanno anche spese annuali medie di 32mila e il 6% del loro patrimonio ogni anno tende a ridursi.

Nel dettaglio, se si analizza la loro propensione nei confronti del mondo bancario-assicurativo si evince che, se da un lato sono appena otto i punti percentuali di differenza tra acquisti nel settore assicurativo (36%) e in quello bancario (28%), sale invece a 19 la discrepanza tra coloro che affermano di non fidarsi delle assicurazioni (14%) e chi delle banche (33%).

Secondo la lettura di Excellence, le possibili ragioni di ciò possono essere due: le compagnie da un lato rispondono meglio ai bisogni degli over 65, a partire dall’assistenza, alla tutela di sé, della famiglia e del proprio patrimonio, dall’altro rappresentano un tramite prediletto per l’acquisto di prodotti di protezione. Infatti, se da una parte si prendono in considerazione la ripartizione dei premi per canale distributivo, le polizze circa i danni alle proprietà vengono acquistate maggiormente presso le assicurazioni (77%) e molto meno attraverso le banche (12%), tendenza che si ripete riguardo agli infortuni e malattie (70% assicurazioni e 15% banche) e gli altri rami danni (75% compagnie e 7% banche).

“La silver economy- dichiara Gianluca Zanini, partner di Excellence Consulting- assumerà un ruolo sempre più crescente a causa di alcune tendenze socio-demografiche ormai chiaramente delineate. I senior italiani sono mediamente benestanti e poco indebitati. La loro ricchezza media ammonta a 230 mila el’indebitamento è pari al meno del 10%. Se non adeguatamente approcciata, la velocità di decumulo accelererà grazie al livello elevato d’inflazione e la tendenza negativa nell’alfabetizzazione finanziaria. Gli anziani non si fidano delle banche per acquistate prodotti finanziari. Si tratta di recuperare il ritardo, non solo a livello di comunicazione e rendendo più appetibili e interessanti i prodotti finanziari in un’ottica di protezione dell’ultima parte della a vita, maper mezzo di una revisione dell’organizzazione bancaria valutando questo target come uno dei più redditizi.”

“La nostra analisi – afferma Maurizio Primanni, ceo di Excellence Consulting –ribadisce come gli over 65 sono un target fondamentale per il mondo finanziario e assicurativo, sia perché rappresentano già oggi una larga fetta della popolazione del nostro Paese, sia perché essa tenderà a crescere ulteriormente nel futuro. C’è bisogno che le banche costruiscano un’offerta specificamente dedicata a tale clientela, alla base della quale devono esserci validi prodotti di protezione personale, famigliare e patrimoniale. Secondo Bankitalia gli over 65 ogni anno spendono in media 32mila euro, ben oltre il loro reddito disponibile e conseguentemente il 6% del loro patrimonio tende a calare su base annua. C’è anche la possibilità per le banche di guidare tali clienti nella realizzazione di investimenti che assicurino nel tempo il reintegro del patrimonio che tende a ridursi per l’eccesso di spesa rispetto al reddito percepito.”