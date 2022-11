Società quotate: Esma detta le priorità nelle rendicontazioni 2022

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Esma), ha pubblicato lo scorso 28 ottobre il suo consueto annuale Public statement sulle priorità comuni di vigilanza in Europa.

Tali priorità, nel 2022, comprendono: l'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina, il contesto macroeconomico e le problematiche del clima nell’ambito delle informazioni finanziarie e non finanziarie.

Nello Statement si sottolinea inoltre l'importanza dell’informativa da riportare nelle dichiarazioni non finanziarie ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento sulla tassonomia.

Le priorità indicate saranno considerate dalla Consob nell’ambito del monitoraggio e della valutazione delle relazioni finanziarie annuali delle società quotate e delle dichiarazioni non finanziarie relative all’esercizio 2022.

Le priorità relative ai bilanci predisposti in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS sono:

- la richiesta di coerenza (call for consistency) tra le informazioni contenute nei bilanci IFRS e le informazioni non finanziarie in materia climatica, l’impatto dei rischi climatici sulla possibile riduzione di valore delle attività non finanziarie, la rilevazione/misurazione degli accantonamenti e l’informativa sul trattamento contabile adottato per i contratti di acquisto di energia (cd. Power Purchase Agreements);

- una maggiore trasparenza per quanto riguarda l’impatto dell'invasione russa dell'Ucraina sui bilanci degli emittenti; e l’incidenza dell'attuale contesto macroeconomico nella misurazione dei benefici ai dipendenti, nelle verifiche relative alla riduzione di valore di attività non finanziarie, nonché nella rilevazione dei ricavi e delle perdite attese su crediti relative a strumenti finanziari.

Le priorità in materia di informazioni non finanziarie sono riferite a:

- questioni legate al clima, dove si sottolinea la necessità di una maggiore trasparenza in merito ai piani di transizione, ove gli stessi siano redatti, e l'importanza di rafforzare la trasparenza sugli obiettivi riportati all'interno di tali piani, con un appello alla cautela e alla specificità per ciò che concerne gli impegni di carbon neutrality, nonché informazioni adeguate sugli indicatori chiave di performance (cd. "KPI") legati al clima, evidenziando eventuali incertezze relativamente al raggiungimento degli obiettivi climatici prefissati e con l’invito ad essere equilibrati nella presentazione degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra;

- disclosure ex articolo 8 del Regolamento Tassonomia, segnalando l’importanza delle informazioni sull'ammissibilità e, per la prima volta, sull'allineamento alla tassonomia da parte delle imprese non finanziarie e sulla necessità per le imprese finanziarie di prepararsi alla rendicontazione dell'allineamento alla tassonomia (taxonomy alignment reporting) a partire dal 2024;

- reporting Scope e qualità dei dati, dove si raccomanda l’inclusione di un’informativa sul perimetro della rendicontazione non finanziaria consolidata (con possibile copertura delle catene del valore) e l’importanza della qualità e solidità dei dati utilizzati per la rendicontazione non finanziaria.

Per quanto riguarda gli Indicatori Alternativi di Performance (Alternative Performance Measures - APM), lo Statement mette in rilievo la circostanza che gli emittenti sono tenuti a rispettare gli Orientamenti Esma sugli APM e le relative Q&A, in particolare quando gli stessi indicatori o subtotali siano inclusi anche nei bilanci o nelle note (come i risultati operativi, l’Ebit, l’Ebitda o gli indici finanziari).