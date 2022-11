eToro introduce il voto per delega per dare voce ai piccoli investitori

eToro, la community di social investing ha una partnership con Broadridge Financial Solutions per consentire ai suoi utenti di esercitare il diritto di voto per delega.

Gli utenti di eToro, compresi quelli che detengono azioni frazionate, potranno così partecipare facilmente alle assemblee degli azionisti esprimendo il proprio voto per delega su questioni quali fusioni, retribuzione dei dirigenti e proposte ambientali, sociali e di governance. I voti vengono espressi dagli investitori di eToro, aggregati e poi condivisi con la società.

Il voto per delega per i titoli quotati nelle borse statunitensi sarà attivo sulla piattaforma di eToro nel corso di questo mese, seguito dal voto per i titoli quotati in altre borse mondiali.

La decisione della società di rendere possibile il diritto di voto con queste modalità deriva dalle evidenze emerse a seguito di un sondaggio condotto su 10mila investitori retail a livello globale.

In sintesi tre su quattro investitori (73%) desiderano votare alle assemblee e partecipare alle decisioni aziendali. Secondo i dati, è molto più probabile che gli investitori più giovani vogliano voce in capitolo rispetto agli investitori più anziani, con l'80% dei giovani tra i 18 ei 34 anni che affermano che voterebbero alle assemblee se ne avessero la possibilità, contro il 65% degli over 55.

In termini di esperienza, coloro che investono da 3-5 anni hanno più probabilità di votare (79%), mentre gli investitori con oltre 20 anni di esperienza hanno meno probabilità di votare (65%). Più ampio il divario tra gli investitori italiani: la propensione al voto è espressa dall’85% della fascia 18-34 anni, contro il 61% degli over 55, e dall’81% di chi investe da 3-5 anni, rispetto al 63% di chi frequenta i mercati azionari da oltre due decadi.

Alla domanda su quali siano le questioni aziendali sulle quali si vorrebbero esprimere, a livello globale a primeggiare sono state le politiche di dividendo (49%), seguite dalla retribuzione dei dirigenti (33%) e dalla strategia climatica (28%). In Italia, pur confermandosi al primo posto l’interesse per la retribuzione degli azionisti tramite i dividendi (42%), in seconda posizione troviamo le politiche climatiche (33%) e solo alla terza la retribuzione dei top manager (28%).

"Negli ultimi anni abbiamo assistito a un'esplosione nel numero di investitori retail, che hanno il potenziale di esercitare una grande influenza sui mercati finanziari. Grazie alla nostra partnership con Broadridge, gli utenti di eToro potranno dire la loro nelle decisioni aziendali di molte delle più grandi società del mondo. Si tratta di una pietra miliare che potrebbe avere un impatto duraturo sul mondo degli affari,” ha dichiarato Yoni Assia, ceo e co-fondatore di eToro. "I piccoli investitori non hanno sempre ricevuto i mezzi, la voce e il sostegno che meritano, ma la situazione sta rapidamente cambiando e il fatto che ora possano avere accesso al voto per delega è un passo fondamentale. È evidente che gli investitori retail hanno una grande voglia di partecipare alle assemblee generali e non vediamo l'ora di vedere come i clienti di eToro interagiranno con questa nuova funzione".

Martin Koopman, presidente Bank broker-dealer investor Communication Solutions di Broadridge, ha dichiarato: "La sostanziale crescita degli investitori retail ha portato a un cambio nell’impegno degli azionisti, che cercano sempre più di far sentire la propria voce alle società presenti nei loro portafogli, votando su questioni importanti relative alla politica aziendale. Siamo entusiasti di supportare eToro nella sua missione di plasmare il futuro della corporate governance attraverso la nostra soluzione avanzata di voto per delega, dando al tempo stesso la possibilità ai loro clienti di usufruire di una proposta di servizio differenziata".