Generali Investments cresce nel retail

Generali Investments Partners prosegue nella strategia volta a rafforzare il presidio nel segmento retail italiano, ampliando i canali di distribuzione delle soluzioni di investimento offerte dalle boutique che compongono l’ecosistema Generali Investments.

Nell’ambito dell’accordo distributivo concluso tra Generali Investments Luxembourg e Allfunds Bank - in base al quale CheBanca! opera come sub-collocatore dei comparti Plenisfer Investments Sicav e Aperture Investors Sicav - Generali Investments Partners renderà le soluzioni di investimento gestite da Plenisfer Investments e Aperture Investors ai clienti di CheBanca!.

Per Plenisfer l’accordo riguarda il comparto Destination Value Total Return, che mira a generare ritorni in linea con quelli dei mercati azionari nel lungo periodo, ma con una volatilità più contenuta, diversificando sia per orizzonte temporale, sia per grado di correlazione tra le strategie. Il comparto riflette la filosofia della boutique di investimento dedicata alla gestione attiva di fondi ad obiettivo completamente svincolati dai benchmark, costruiti attraverso un approccio dinamico multi-strategy e multi-asset.

Gabriele Alberici, head of sales Italy di Generali Investments Partners, ha commentato: “Nel 2022 abbiamo continuato a investire nella crescita del nostro team, per poter essere sempre più a fianco dei clienti e offrire un numero crescente di soluzioni fortemente personalizzate. L’avvio dell’offerta delle soluzioni di Aperture Investors e Plenisfer Investments attraverso CheBanca! conferma il successo di questa strategia, che intendiamo proseguire attraverso un costante rafforzamento del presidio sul mercato italiano, sia ampliando gli accordi già definiti con i nostri partners, sia puntando a nuovi accordi con primarie realtà distributive”.