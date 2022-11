Torniamo sul crack della Ftx e sull’intervento del Fondo di Indennizzo cipriota di cui abbiamo scritto domenica. Approfondendo la documentazione resa disponibile dai clienti, ci siamo accorti di non poche difficoltà nell'ottenere un indennizzo da detto fondo. Vediamole una ad una.



Quello che viene comunemente definito fondo di garanzia è in realtà un Sistema di Indennizzo degli Investitori regolato, nella Ue, dalla specifica Direttiva 97/9/CE applicata dal 1997.L’importo minimo possibile è di 20.000 euro per ciascun intestatario. Alcuni Paesi prevedono massimali ben maggiori, addirittura la Francia distingue i depositi e gli strumenti finanziari destinando ben 70.000 euro ciascuno, mentre Cipro, come anche l’Italia, si è adeguata all’importo minimo omni-comprensivo.



I Sistemi di Indennizzo nei paesi dell’Unione Europea seguono quindi delle regole precise.

In dettaglio:

- Il Sistema di Indennizzo non copre le perdite, bensì l'impossibilità a restituire.

- Restituire cosa? Depositi di liquidi e strumenti finanziari.

- Da parte di chi? Degli intermediari iscritti che finiscono in dissesto.



Nel caso di Ftx si aprono diverse questioni.



La licenza a Cipro era stata acquisita dalla Ftx Europe Ltd. rilevando un intermediario già iscritto (infatti è datata 2015). I clienti europei (a ora ci risultano gli europei) di Ftx sono stati tutti “travasati” alla Ftx Europe Ltd. senza nemmeno un avviso, né tanto meno aver sottoscritto un contratto. Semplicemente, da un certo momento in avanti hanno iniziato a ricevere comunicazioni dalla Ftx Europe Ltd.



La normativa Ue sui servizi di investimento prevede che ci sia un contratto scritto, ed ecco un primo punto a favore del Fondo cipriota che può essere superato dai clienti evidenziando che di fatto c'era un rapporto con la Ftx Europe Ltd. di cui loro nemmeno sapevano di essere diventati clienti. Di sicuro, la questione finirebbe davanti al Giudice Amministrativo di Cipro, dove gli interessati avrebbero delle valide carte da giocare per via appunto dell’evidente contratto di fatto che a un certo punto si è instaurato con la Ftx Europe Ltd., e perfino a loro insaputa.



L’ostacolo peggiore è un altro, e riguarda l'impossibilità a restituire depositi di liquidi e strumenti finanziari.



- Riguardo le cryptovalute, queste non sono valute, né prodotti, né strumenti finanziari. Di conseguenza, sono escluse a priori dall'indennizzo per mancanza degli idonei requisiti previsti dalla norma.



- I depositi di liquidi sono coperti dall'indennizzo sempre nel limite di 20.000 euro a testa, ma...siamo sicuri siano arrivati alla Ftx Europe Ltd. di Cipro? Se non vi sono arrivati, non c'è impossibilità a restituire e quindi il cliente non ha diritto all’indennizzo per mancanza di attivi da restituire. Dalla documentazione che stiamo verificando, notiamo transazioni presso istituti di Lituania e Svizzera, e non presso Ftx Europe Ltd.



Questo particolare aspetto della norma è emerso in Italia nel 2011, ai tempi del crack della Européenne de Gestion Privée (Egp), dove il Fondo di Indennizzo francese ha indennizzato un importo esiguo rispetto al totale perché le quote dei fondi comuni di investimento possedute dai clienti e fatte arrivare alla Egp erano in realtà inesistenti. Essendo inesistenti, esse non sono mai arrivate alla Egp e quindi non c'era niente che la Egp dovesse restituire. La tesi fu accolta dal Tribunale Amministrativo di Parigi, che respinse tutti i ricorsi degli interessati.



Se le somme fossero presenti nei depositi, comunque, sarebbero indennizzabili solo quelle presenti negli stessi al momento del fallimento o messa in liquidazione coatta, mentre quelle usate per comprare criptovalute non lo sarebbero.



Aggiorneremo la situazione via via che potremo verificare la documentazione in possesso dei clienti, ma possiamo di sicuro affermare che ciò che sta avvenendo alla Ftx conferma sempre più la necessità di una regolamentazione delle criptovalute in modo che si sappia cosa sono e cosa non sono. Non sono moneta e non sono strumenti finanziari, d’accordo, ma ora più che mai occorre che ciò venga formalmente sancito dai Legislatori e dai Regolatori.