Siti abusivi: la lotta alla pirateria non conosce confini

Prosegue il contrasto al fenomeno dei siti pirata in tutto il mondo.

Per non incorrere in spiacevoli inconvenienti, soprattutto relativi al portafoglio, in caso di dubbi è sempre bene verificare gli “estremi” del sito con cui si ha a che fare. Per questo motivo la Consob segnala ai risparmiatori italiani l’elenco delle società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni e che sono già stati intercettati dalle altre autorità di Vigilanza.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

Stacks Investments (www.stacksinvestments.pro);

One Guaranty Bank (www.oneguarantybank.com);

Seaf Ltd / Seafltd.co.uk (www.seafltd.co.uk);

Mortgage Securitisation Claims Ltd / Camellus Law (www.camelluslaw.co.uk, www.yourmsc.co.uk);

Bbanc (www.bbanc.com). Già segnalata dalla dalla British Columbia Securities Commission (Bcsc) - British Columbia (vedi "Consob Informa" n. 31/2022 del 3 ottobre 2022) e dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna (vedi "Consob Informa" n. 28/2022 del 12 settembre 2022);

Mastertradeplusfx Inc (https://mastertradeplusfx.com);

Romos Llc (https://www.romosllc.com);

Ais Insurance (www.aisinsurances.co.uk);

City Financial Asset Management (www.cityfinancialassetmanagement.com);

Rapid Recovery Consulting / Rr International Llc (www.rapidrecoveryconsulting.com);

W.J. Edwards (www.wjedwards.uk, www.wjedwardsltd.co.uk);

Loyalfxmarket (www.loyalfxmarkets.com);

Win Traders (https://win-traders.com), clone di società autorizzata;

Icapital Global Fx (https://icapitalglobfx.com);

Htb Investment (https://www.htbinvestment.com);

Metrol International Bank (https://metrolintlbank.com);

Bityield Investment (https://bityieldinvestment.com);

Primecycles Invest (https://primecyclesinvest.com);

Prime Crypto Earners (https://primecryptoearners.com);

Mega Profit Crypto Currency (www.megaprofitcryptocurrency.com);

Hayat Global Ltd (https://hayatglobalfx.com);

Fxbinas Trade Trade (https://fxbinas-trade.online);

Trust Merchant Cooperative Bank (https://trustmerchantcooperativebank.net);

Dlightglobalfxm (https://dlightglobalfxm.com);

Daily-incomex (https://daily-incomex.digital);

Platinumcapitalinvestment.co.uk (www.platinumcapitalinvestment.co.uk/index.html);

Revolutioninvest.ltd (https://revolutioninvest.ltd);

Crystal-market.Ltd (https://crystal-market.ltd);

Crypto Wealth Investment Company (https://cryptowealth-company.com);

Merge Assets and Finance (https://mergeassetsandfinance.com);

Safekeeping Investments (https://safekeepinginvestments.com);

Capital-assets.world (https://capital-assets.world);

Atomtradefx (https://atomtrade-fx.online);

Brick Gold Investment - Bgi (https://brickgoldinvestment.com);

Cashfxexperts (https://cashfxexperts.online);

Fx Stock Interswitch (https://fxstockinterswitch.org).

Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) - Ontario:

Primeoakmont (www.primeoakmont.com);

Swiss29 (www.swiss29.com).

Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc):

Vnsmart (www.vnsmart.com), clone di società autorizzata;

Scc Exchange (www.sccehk.com);

www.honestumhk.com, clone di società autorizzata.

Segnalata dalla Comisiòn Nacional de Valores Argentina (Cnva) - Argentina:

Front Inversiones Srl (https://front.com.ar).

Segnalata dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) - Svizzera:

Oca Invest Ag in Liquidation (https://www.ocainvest.com).

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna:

Podora Limited (https://www.1market.com);

Adar Capital (https://adar.capital, https://adarcapital.pro, https://www.adarcapital.pro);

Bwinternet (https://www.bwinternet.net);

Networkfsi (https://networkfsi.com, https://www.networkfsi.com);

Tradeco Limited / T4trade (www.t4trade.com);

Trading Business Academy S.L. (https://tradingbusiness.es).

Segnalate dalla Central Bank of Ireland (Cbi) - Irlanda:

Finiviex;

Capital Way Group;

Hightradep;

Arox Capital;

Shift Holdings Limited;

Bitengecko.

Segnalata dalla Financial Services and Markets Authority (Fsma):

Cmtpro.