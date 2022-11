Tutti i nomi della VII edizione degli Sri Awards

Sono stati assegnati ieri gli Sri Awards 2022. La consegna è avvenuta durante la cerimonia, organizzata assieme a Deloitte Legal, che ha chiuso la prima giornata della tappa milanese del salone.Sri.

I riconoscimenti sono stati assegnati sulla base di un’analisi che ha riguardato più di 1.800 tra fondi ed Etf e 117 società di gestione operanti in Italia e relativamente a 8 categorie: fondi Sri azionari, fondi Sri bilanciati e flessibili, fondi Sri obbligazionari corporate, fondi Sri obbligazionari governativi, fondi Sri tematici, Etf sri azionari, Etf Sri obbligazionari, società di gestione.

Il campione di riferimento è costituito:

- Per i fondi: sono stati considerati i fondi appartenenti all’atlante.Sri di ET.Group, composto da veicoli istituzionali e retail distribuiti in Italia, che abbiano un esplicito mandato Sri, si basino su un tema strettamente legato ad almeno uno dei fattori ESG o siano green bond fund. Sulla base di questa scrematura sono stati inclusi nell’analisi finale circa 1710 fondi di 89 società.

- Per gli Etf: sono stati considerati gli Etf appartenenti all’atlante.Sri di ET.Group, composto da tutti gli Etf quotati su ETFplus di Borsa Italiana, che abbiano un esplicito mandato Sri o si basino su un tema strettamente legato ad almeno uno dei fattori ESG. Sulla base di questa scrematura sono stati inclusi nell’analisi finale 104 ETF di 12 società.

- Per le società di gestione: sono state valutate 117 società di gestione operanti in Italia.

Nel 2022 sono stati assegnati i seguenti Sri Awards nelle diverse categorie:

• Società di Gestione:

1. Allianz Global Investors

2. Legal & General IM

3. Schroders

• Fondi Sri Azionari:

1. Schroder ISF Global Sustainable Growth

2. DWS Invest Croci World Sdg

3. M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned

• Fondi Sri bilanciati e flessibili:

1. Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

2. Eurizon AM SICAV Social 4 Future

3. Ex aequo:Eurizon AM Sicav Social 4 Planet / Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)

• Fondi Sri obbligazionari corporate:

1. UBS (Lux) Sicav 2 - CHF Bond Sustainable

2. AXA World Funds Euro Sustainable Credit

3. CT (Lux) Responsible Euro Corporate Bond

• Fondi Sri obbligazionari governativi:

1. Raiffeisen obbligazionario PaxEtBonum

2. Raiffeisen obbligazionario aostenibile

3. BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond

• Fondi Sri tematici:

1. Schroder ISF Healthcare Innovation

2. BNP Paribas Aqua

3. NN (L) Health Care

• Etf Sri azionari:

1. BNP Paribas EASY MSCI WORLD Sri S-Series PAB 5% Capped

2. BNP Paribas EASY MSCI Japan ESG Filtered Min TE

3. UBS ETF (IE) Global Gender Equality

• Etf Sri obbligazionari:

1. UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds

2. Amundi Index US Corp Sri

3. Lyxor Euro Floating Rate Note

Luca Testoni, fondatore del salone.Sri, ha commentato: “In una fase in cui i criteri Esg sono sotto attacco su più fronti, mettere i puntini sulle ‘i’ individuando quelle realtà davvero impegnate sul fronte della sostenibilità ritengo sia necessario al fine di prendere le distanze da fenomeni come il greenwashing, che rischiano di dare una sponda ai detrattori e agli scettici. Anche per questo gli Sri Awards sono assegnati sulla base di criteri oggettivi e stringenti racchiusi in un sistema di valutazione proprietario e approfondito”.

I premi riconoscono il massimo livello raggiunto dal prodotto per combinazione dei parametri di responsabilità e di performance. Sono assegnati con un modello quantitativo che integra tre fattori: le performance Esg; le performance di rischio e di rendimento; la governance del gestore.

Le performance sono elaborate con la piattaforma MoneyMate, mentre i rating Esg sono forniti da Msci.

Il premio alla società di gestione riconosce il livello di Esg Identity delle Sgr: la classifica viene stilata sulla base delle valutazioni della ricerca Esg.Iama, modello proprietario sviluppato da ET.Group che monitora e quantifica la Esg Identity delle Sgr, sulla base della governance, dei processi di investimento e dei prodotti. L'analisi viene sviluppata attraverso questionari o desk analysis.