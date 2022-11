Conti correnti: la spesa media sale a 94 euro

Dopo i rincari dell’energia, e quindi delle bollette, del carrello della spesa e dei mutui, arrivano anche i rincari dei conti correnti.

Nel 2021, la spesa per la gestione di un conto corrente bancario ha raggiunto i 94,7 euro l’anno con un aumento di 3,8 euro. Ma la tendenza prosegue inalterata da anni. Secondo l’indagine annuale della Banca d’Italia il rialzo è dovuto in buona misura dalle spese l’emissione e per la gestione delle carte di pagamento. Le spese variabili, si legge, “sono cresciute principalmente per effetto della maggiore operatività della clientela, che si era invece contratta nel 2020, particolarmente per le operazioni presso gli sportelli”.

Fonte Banca di Italia

Aumentano, nel 2021, anche le spese di gestione per i conti online che riducono il divario con quelli tradizionali. Secondo l’indagine della Banca d’Italia lo scorso anno la spesa di gestione di un conto on line è stata pari a 24,3 euro, 2,8 euro in più rispetto all’anno precedente contro i 94,7 dei conti correnti.

Le spese fisse, ammontano a 66,9 euro e rappresentano quasi il 71 per cento della spesa complessiva; nel 2021 sono cresciute di 2,8 euro (4,3 nel 2020) per effetto delle spese per canoni di base e delle spese di gestione ed emissione delle carte di pagamento (debito e credito). Per i canoni base la variazione deriva da un incremento, sebbene modesto, della percentuale di clienti tenuti al pagamento del canone di base; per le carte di pagamento la variazione discende dal combinato aumento delle commissioni medie e del numero di carte possedute.

Le spese variabili, che incidono per il rimanente 29 per cento, ammontano a 27,8 euro e sono cresciute di 1,0 euro rispetto all’anno precedente. La variazione delle spese variabili è dovuto principalmente all’aumento del numero di operazioni, che hanno determinato un aumento di 1,8 euro; le commissioni sono risultate mediamente in flessione, contribuendo ad una flessione delle spese di 0,8 euro.

Entrando nel dettaglio, l’aumento, si legge nel report, “è dovuto all’incremento della spesa per i canoni di base e delle spese di emissione delle carte di debito; tra le spese variabili i contributi più significativi sono riconducibili alla spesa per bonifici - per effetto dell’accresciuta operatività - e alle maggiori altre spese variabili, determinate a loro volta da un incremento della spesa per ricariche effettuate su carte prepagate”.

A rendere più convenienti i conti online è la minore spesa per i canoni di base che dipende da due fattori: la più bassa percentuale di clienti tenuti al pagamento dei canoni (il 54,4 per cento della clientela on line contro il 71,4 di quella tradizionale); l’importo inferiore del canone di base, pari al 32,7 per cento dei conti convenzionali. Anche la più bassa spesa per l’emissione e la gestione delle carte di pagamento discende dai minori canoni. Un profilo tariffario più favorevole si osserva anche nelle spese variabili, soprattutto nelle spese di scritturazione contabile, gratuite nei conti on line, nei prelevamenti di contante presso gli Atm, nei bonifici on line e nei pagamenti automatici.