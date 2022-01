Largo ai Consulenti alle 12 livePuntata dedicata a Cf in Europa e Mifid 3

"Missione Europa, nuovi orizzonti per i consulenti finanziari": è questo il titolo della nuova puntata di Largo ai Consulenti,

il video magazine realizzato da Investire in collaborazione con Anasf, che andrà in onda live il 28 gennaio alle 12 sul canale Facebook di Investire, sul sito di Anasf e sul canale YouTube di Economy.

In primo piano il ruolo dei consulenti finanziari tra Italia ed Europa e le proposte per la Mifid 3 cioè per la revisione della direttiva europea dei servizi d'investimento. In collegamento ci saranno Luigi Conte, presidente Anasf, Emanuele Carluccio, presidente di Efpa Europe, e Vania Franceschelli, vicepresidente di Fecif. In diretta social interverrà anche Sergio Luciano, direttore di Investire ed Economy, con un focus sulla normativa europea e sulle prossime sfide che impatteranno sul settore del risparmio. A moderare la tavola rotonda digitale sarà il caporedattore di Investire Marco Muffato.