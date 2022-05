Non prendete impegni oggi alle 12. Va in diretta la nona puntata di Largo ai Consulenti, il videomagazine realizzato da Investire in collaborazione con Anasf, l'associazione di categoria dei cf abilitati all'offerta fuori sede. La trasmissione sarà dedicato al tema "Testimonial: storie professionali e umane che insegnano", con ospiti particolarmente cari al grande pubblico: il campione olimpico di pugilato Patrizio Oliva e l'attore e comico Francesco Salvi.

Saranno in oltre presenti: Luigi Conte, presidente di Anasf e Sergio Luciano, direttore di Investire. Conduce la trasmissione Marco Muffato, caporedattore di Investire. La diretta sarà visibile dalle ore 12 su questo sito e sui nostri social, sul sito di Anasf e comunque cliccando su questo link.