Lunedì 18 luglio alle ore 15:00 va in onda la nuova puntata di Largo ai Consulenti, la trasmissione in videostreaming realizzata da Investire in collaborazione con Anasf, dal titolo “Più donne e più giovani, la fotografia di una professione in cambiamento”. Gli ospiti della puntata condotta dal caporedattore di Investire Marco Muffato, saranno il presidente di Anasf Luigi Conte e il direttore di Investire Sergio Luciano. Il dialogo si focalizzerà sulla Relazione annuale Ocf, l’Organismo che gestisce l’Albo unico dei consulenti finanziari e in particolare, sulla crescita delle donne e dei giovani nella professione del consulente finanziario.