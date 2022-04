Investire sì, ma a piccoli sorsi

Secondo The Knight Frank Wealth Report 2022, nell’attuale momento storico il vino si colloca al primo posto tra i beni di investimento di lusso più performanti in periodi di inflazione e crisi economica.

Per questo, Vindome, app dedicata all’investimento in vini pregiati, ha deciso di introdurre nuove funzionalità proprio in occasione di uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario enologico mondiale, “La semaine des Primeurs 2021”. L’evento, che si sta svolgendo a Bordeaux, accoglie 131 Châteaux della Union des Grands Crus de Bordeaux ,esperti del settore e sommelier che giudicheranno i vini della Vendemmia 2021 classificandoli secondo rating specifici con i quali verranno commercializzati da inizio maggio.

Vindome sta seguendo dal vivo l’evento e terminata la settimana rivelerà giorno per giorno i rating delle etichette nella sezione dedicata agli En Primeur all’interno del Live Market, il marketplace dove acquistare i vini e fare offerte in tempo reale.

Gli utenti registrati potranno così consultare e acquistare le nuove disponibilità tra le le bottiglie più prestigiose. Fin da subito inoltre potranno monitorare l’andamento degli investimenti grazie alla nuova funzionalità Portfolio Performance e accedere a informazioni utili per scegliere le migliori etichette in autonomia ( grazie all’accesso ai prezzi di mercato forniti dal database Wine Decider).

Così come avviene a tavola, anche sul fronte degli investimenti è possibile sempre scegliere in base sia al proprio “gusto”, sia alla propria disponibilità economica: si può decidere di investire da importi contenuti fino a selezioni del valore di diverse migliaia di euro.

Vindome abilita gli utenti al wine trading attraverso due modalità, Collections e Live Market. La prima, più adatta ai neofiti, consente di accedere ad assortimenti di vini suddivisi per budget ed orizzonti temporali d’investimento calibrati mentre la seconda permette di operare in tempo reale, acquistando direttamente al prezzo di mercato o facendo un’offerta.