Powell (Fed): "Taglio ai tassi non basta ma è uno stimolo importante"

Il governatore della Federal Reserve, Jerome Powell, ha indirettamente risposto allo scetticismo che molte società di gestione hanno espresso riguardo alla reale efficacia del nuovo taglio di mezzo punto percentuale ai tassi di interesse in arrivo, davanti al fenomeno Coronavirus. "Riconosciamo che questo taglio non ridurrà la diffusione dell'infezione", riporta la versione online del quotidiano Economist, "e che non aggiusterà il danno provocato alla catena di approvvigionamento delle merci. Non pretendiamo di avere tutte le risposte ma crediamo che il provvedimento della Fed sarà un'importante stimolo all'economia", ha aggiunto il governatore.

Riguardo agli effetti sull'economia, la Federal Reserve scrive oggi nel suo Beige Book: scrive che, anche se l'attività economica negli Stati Uniti è cresciuta a un ritmo tra il modesto e il moderato nelle ultime settimane", sulle prospettive pesano "l'emergenza coronavirus e le imminenti elezioni presidenziali che possono rappresentare potenziali rischi" sulla crescita.

L'attività manifatturiera, continua l'istituto, "si è espansa nella maggior parte del paese, tuttavia, a causa dell'emergenza coronavirus sono stati segnalati alcuni ritardi nella catena di approvvigionamento e diversi distretti hanno affermato che i produttori temono ulteriori interruzioni nelle prossime settimane".