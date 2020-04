Tenani (Schroders) a Sos Investire: "È l’ora di governare l'irrazionalità"

Come executive di una realtà come Schroders, gruppo internazionale dalla grandissima esperienza nel risparmio gestito, ci può dare una sua visione generale del mercato finanziario e se si potrà parlare di una fase due anche sul mercato?

“Credo che la nostra industria dovrà superare un test, una prova pratica di come un investitore attivo e di lungo termine come Schroders possa e debba sostenere aziende sane e vitali. Tutto questo nonostante la crisi generata da questa emergenza sanitaria che li ha messi in difficoltà e che sta avendo ripercussioni anche di carattere economico. Vorrei sottolineare tre aspetti. Innanzitutto, l’importanza del ruolo dei gestori degli investimenti. In quanto custodi dei risparmi delle persone, il nostro ruolo è di allocare il capitale proprio sulle aziende con modelli di business sostenibili e di lungo termine, aziende che prima della crisi generavano valore per i loro azionisti e clienti e quindi è fondamentale che non vadano perse a causa degli eventi straordinari che ci circondano. In Schoders non intendiamo speculare quindi sulle intemperie del mercato e sui crolli delle quotazioni che si sono verificati, intendiamo piuttosto aprire un dialogo ancora più serrato con il management delle aziende nelle quali poi andiamo ad investire, e vogliamo parlare con questo management dei problemi di natura finanziaria che si trovano ad affrontare per aiutarli a risolverli prestandoci come fornitori stabili di capitale di rischio che di debito. Questo., ovviamente, ci porterà ad essere anche molto selettivi, ma in definitiva questa dovrebbe essere l’attività portante di un gestore attivo che non si limita ad attivare un benchmark di riferimento.

Il secondo aspetto?

Riguarda la collaborazione tra i vari attori di mercato. I gestori non possono risolvere da soli i problemi che le aziende stanno affrontando, è fondamentale la collaborazione con i governi, con gli altri azionisti e con il sistema bancario. Noi possiamo essere certamente di aiuto, quando si parla di raccogliere i fondi per le aziende, ma ciò funzionerà se verranno coinvolti anche gli altri attori. La posta in gioco è molto alta, il modo in cui agiremo nei prossimi mesi influenzerà la vita di milioni di persone.

E il terzo punto?

Il terzo ed ultimo punto riguarda invece il supporto alle aziende. Supporto che non sarà incondizionato, le misure di sostegno dovranno essere ben targettizzate, cioè le società da sostenere dovranno dimostrare di essere sostenibili verso i loro dipendenti, i fornitori, i clienti e certamente devono rispettare l’ambiente in cui operano. Noi di Schroders monitoreremo questi elementi con attenzione e ci impegneremo in un engagement attivo ove necessario. Riteniamo quindi che nonostante l’intensità degli eventi che ci troviamo ad affrontare sia proprio questo il momento in cui una prospettiva di lungo termine è fondamentale. Vorrei citare un ultimo elemento, Schroders è sopravvissuto a molte crisi di mercato nei sui 216 anni di storia, seguendo proprio questa filosofia, quindi la nostra responsabilità oggi, è quella di garantire che le imprese siano supportate e che non siano inghiottite dalle turbolenze di breve termine.

Il consiglio che vi sentite di dare agli investitori è questo? Riuscire a recuperare terreno con un ottica a lungo termine?

Penso che valga la pena ricordare che in questo periodo a muovere i mercati non sono stati i multipli azionari o il livello degli spread creditizi, piuttosto sono stati alcuni operatori costretti a chiudere le loro posizioni sui derivati, costretti a far fronte a ingenti disinvestimenti che hanno creato la volatilità di questi giorni. Ciò premesso, il principale nemico di ogni investitore è se stesso e la propria emotività. Specialmente in momenti come questo l’irrazionalità agisce essa stessa come un virus, e tende quindi a prendere il sopravvento, bisogna sforzarsi invece a mantenere la calma e guardare oltre il breve periodo. Modificare la propria strategia di lungo termine in risposta a una crisi momentanea, potrebbe costare molto caro, e anche quando tutto sembra andare male bisogna ricordare agli investitori che, come la storia dimostra, schock come questi generano anche delle opportunità di acquisto che i professionisti degli investimenti sanno individuare e cogliere.

Ha senso in questa fase puntare a dei settori dell’economia reale che vanno bene per esempio il mondo pharma, del bio-tech, il web e delle telco, settori che la pandemia infondo ha riscoperto in una luce nuova di utilità essenziale, potrebbero essere oggetto di particolare attenzione?

Certamente. Sul lato dell’offerta credo che il ventaglio di prodotti e di servizi finanziari da parte degli asset manager, sia già piuttosto ampia. Quello che noi vedremo saranno dei forti cambiamenti sul lato della domanda. Non c’è dubbio che subito dopo questa crisi è ragionevole pensare che l’ammontare di liquidità detenuta in portafoglio possa essere una iniziale risposta che gli investitori adotteranno perché cercano più prudenza, c’è ovviamente maggiore avversione alle perdite. Dall’altro lato immaginiamo anche una maggiore capacità del risparmio per coloro che hanno mantenuto il loro posto di lavoro e il loro stipendio, capacità di risparmio legata proprio a un’esigenza di risparmiare per far fronte a imprevisti futuri che oggi non sono preventivabili. Credo che questo possa trovare una risposta da parte degli asset manager in maniera molto efficace ed efficiente perché la diversificazione dovrebbe essere il principio base. La regola più importante per cercare di contenere il rischio, quindi il fattore di accumulo, è certamente una modalità per entrare sui mercati in maniera graduale e se fatto poi su fondi di investimento, lo si fa anche in maniera molto diversificata, sarà poi il gestore - soprattutto se è un gestore attivo - a decidere magari su quali singoli titoli e su quali settori è meglio posizionarsi a seconda del diverso ciclo di mercato e a seconda di come le aziende e i loro utili reagiranno a questa crisi.

Come Schroders, quali iniziative avete messe in campo per stare vicino ai clienti, ai partner, per interagire con loro, e per ragionare sul giusto approccio mentale a questa crisi?

Si tratti o meno di un cigno nero, il covid-19 sta avendo un impatto sociale ed economico drammatico. Tutti gli amministratori delegati di ogni azienda in qualsiasi settore essi operino, si domandano oggi quanto resiliente sia il loro business, come continuare ad esser operativi se una porzione significativa dello staff si ammala, come garantire la sicurezza del personale. Per società di investimento come la nostra, la questione è...come garantire le operazioni di trading sui portafogli che gestiamo per conto della clientela. Per le aziende preparate ai cigni neri la risposta è molto semplice e risiede nella tecnologia. Schroders ha investito in questa direzione diversi anni fa, introducendo un sistema che consentisse di accedere, da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, ai sistemi aziendali con un semplice login. Quando è scoppiata la crisi abbiamo immediatamente adottato la modalità di alternanza lavoro tra squadre a prescindere dal Paese in cui operassimo e dal diverso stadio di diffusione del coronavirus e non ci sono stati disagi. Oggi abbiamo più di 4 mila dipendenti che possono lavorare da remoto, come se fossero in ufficio. Questo ha consentito ai nostri gestori, agli analisti, ai traders di gestire portafogli in continuità e in massima sicurezza e ha permesso ai nostri back office di dare corso alle operazioni di investimento e disinvestimento dei nostri fondi e dal calcolo giornaliero della NAV senza alcuna interruzione. Inoltre, cosa non meno importante, grazie a questo, tutti i colleghi sono connessi tra di loro. Tutto ciò ci ha portato ad essere virtualmente vicini ai nostri clienti con informazioni tempestive e puntuali sia sui mercati finanziari che sui movimenti di portafoglio.

Come partecipazione sociale, si parla tantissimo dei principi ESG, quindi di etica d’impresa, come vi siete attivati data anche la vostra tradizione di presenza anche sociale e di charity?

Mi piace ricordare l’impegno della Schoders nei confronti delle comunità dei Paesi in cui operiamo. Nel 2019 già avevamo sottoscritto il Global Compact delle Nazioni Unite impegnandoci a raggiungere i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, con l’emergenza sanitaria, abbiamo deciso di rafforzare il nostro programma annuale di charity. Ogni anno facciamo delle donazioni a diverse istituzioni, quest’anno legato all’emergenza covid-19, abbiamo fatto una sostanziale donazione a favore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che offre sostegno a coloro che sono impegnati in prima linea a fronteggiare questa pandemia. Lo abbiamo fatto con un‘organizzazione mondiale perché Schoders opera a livello globale. A questo poi si sono affiancate iniziative di carattere locale dove al contributo dell’azienda si affianca il contributo di tutti i singoli dipendenti.

Sul piano politico, Schroders è internazionale ma fortemente europea, quanto è importante un accordo tra l’Eurogruppo?

È molto importante non solo per aiutare le aziende ad uscire da questa fase drammatica, ma è importante perchè in mondo sempre più globale, riuscire a competere in maniera efficace ed efficiente bisogna avere economia di scala, bisogna dunque essere uniti. Non si può pensare di competere con giganti come l’America, la Cina, la Russia considerando il singolo Paese. Da questo punto di vista fortunatamente abbiamo una BCE che ha adottato tutte le misure a mio avviso necessarie per affrontare questa crisi. Nonostante la sbavatura iniziale di alcune dichiarazioni, guardando gli interventi che sono stati adottati più di recente direi che sono decisioni che vanno nella direzione giusta. Fondamentale sarà capire che cosa un domani i governi potranno fare da un punto di vista fiscale per sostenere l’economia, da questo punto di vista i paesi europei sembrano andare in ordine un po' sparso.