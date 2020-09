NN Investment Partners (NN IP) ha unito le forze con MN, uno dei maggiori asset manager e gestori di fondi pensione dei Paesi Bassi, integrando le proprie competenze nel debito dei mercati emergenti (EMD). Il team EMD della società MN sarà infatti trasferito a NN Investment Partners, compresi gli asset EMD gestiti (circa 4 miliardi di dollari). Il trasferimento consentirà a NN IP e MN di lavorare insieme per sviluppare ulteriormente le soluzioni di investimento EMD integrate ai criteri ESG. Come risultato, il team del Debito Emergente di NN IP vanterà una competenza in questa asset class tra le più importanti a livello globale. Il trasferimento sarà effettivo a partire da metà settembre 2020.

Il team EMD risultante da questa operazione gestirà circa 16 miliardi di dollari in EMD Hard Currency, Local Currency e EM corporate debt. Sei professionisti di MN si uniranno al team EMD di NN IP, formando una squadra di 25 esperti. NN IP integrerà le competenze acquisite da MN nel settore dei fondi pensione alla propria piattaforma globale nel debito emergente, ampliando ulteriormente il proprio quadro analitico, l’attenzione ai rendimenti e l’approccio ESG di cui MN ha profonda conoscenza nelle soluzioni personalizzate.

Le due società hanno un forte legame culturale con un approccio incentrato sul cliente e condividono la stessa ambizione di investimento responsabile. NN IP e MN offrono entrambe soluzioni di investimento che sono supportate da un'ampia ricerca EMD, dall'analisi e dall'attenzione al cliente. Sotto la guida di Marcin Adamczyk, head of EMD di NN IP, il team si concentrerà sull'allineamento e sull'ampliamento delle proprie competenze, garantendo al contempo il pieno impegno negli investimenti dei fondi esistenti e nella gestione dei mandati istituzionali.

Edith Siermann, Head of Specialized Fixed Income and Responsible Investing di NN Investment Partners, ha commentato: "Il trasferimento del team EMD e degli asset di MN rafforza il nostro team EMD in termini di persone e conoscenze e porta a un sostanziale aumento della base di asset. Questo ci mette in grado di offrire ai nostri clienti soluzioni EMD ancora più complete e personalizzabili e dimostra il nostro impegno nell’asset class. Siamo orgogliosi di rafforzare il nostro apprezzamento di lungo corso come specialisti EMD".

Hein Brans, Director of Asset Management di MN, ha osservato: "Il vecchio adagio è quello di avere i propri team con il maggior numero possibile di asset. Anche se la scala rimane un fattore importante, ci sforziamo di offrire la soluzione migliore ai nostri clienti. In questo scenario possiamo continuare a offrire costi competitivi, attingere alla vasta conoscenza EMD di NN IP, migliorare il nostro servizio ai clienti ed essere costanti. Inoltre, il nostro design di prodotto EMD, che integra pienamente gli obiettivi ESG e SDG dei nostri clienti pensionistici, diventa disponibile per un pubblico più ampio".