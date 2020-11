Esma: primo rapporto statistico sui mercati mobiliari dell'Unione Europea

L’Esma, autorità di regolamentazione dei mercati mobiliari dell’Unione europea, ha pubblicato il 18 novembre scorso il primo rapporto statistico sui mercati mobiliari dell'Unione europea, utilizzando nuovi dati regolamentari Mifid II a sua disposizione per fornire una prima panoramica dei mercati azionari e obbligazionari europei nel 2019, relativamente a: numeri, caratteristiche, volumi scambiati e dati sulla trasparenza degli strumenti azionari e obbligazionari soggetti alla direttiva Mifid (Markets in Financial Instruments Directive) II. Secondo quanto si apprende da una nota della Consob, i risultati verranno illustrati in un webinar pubblico il 25 novembre prossimo.

L’Esma ha valutato che nel 2019 i volumi di scambio europei sono stati pari a 27 trilioni di euro nei mercati azionari e a 101 trilioni di euro nei mercati obbligazionari, distribuendosi su 430 sedi di negoziazione, così suddivise: 135 mercati regolamentati (Regulated markets-Rm), 223 sistemi multilaterali di negoziazione (Multilateral trading facilities-Mtf) e 72 sistemi di negoziazione organizzati (Organised trading facilities-Otf), oltre che attraverso internalizzatori sistematici (Systematic internalisers-Si), in incremento di 47 unità rispetto all'inizio del 2019. Il rapporto si concentra sulle risultanze del monitoraggio del mercato, sui dati di riferimento e trasparenza e sulle statistiche dei mercati mobiliari. Tra i risultati dello studio riguardo alle dimensioni dei mercati, l’Esma segnala che nel 2019 erano disponibili per il trading 28.000 azioni e strumenti simili alle azioni, di cui il 75% azioni, seguite da Etf (Exchange traded funds, al 20%), nonché più di 170.000 obbligazioni, con il 53% costituito da obbligazioni societarie e il 5% da obbligazioni sovrane, e importi nozionali di obbligazioni - sovrane e societarie - equamente suddivisi a 10 trilioni di euro per tipologia.