Ospitiamo il commento di Eliézer Ndinga (nella foto in basso),head of research di 21Shares, sugli sviluppi del settore delle criptovalute a seguito degli ultimi avvenimenti molto negativi

"Il valore monetario del Bitcoin sta oscillando attorno al suo prezzo realizzato, pari a circa 23mila dollari, dove per “prezzo realizzato” si intende il valore di tutte le unità di BTC al loro prezzo di acquisto diviso per la quantità circolante. L’ultima volta che l’asset in questione ha scambiato al di sotto di questa soglia è stato nel marzo del 2020 e prima ancora tra il novembre del 2018 e l’aprile del 2019 – ovvero durante alcune delle contrazioni di mercato più critiche degli ultimi 4 anni. Nel caso odierno, il Bitcoin potrebbe arrivare a scambiare al di sotto del “prezzo realizzato” per via dell’incertezza che caratterizza l’attuale contesto macroeconomico, per la potenziale bancarotta di Celsius e anche per la possibilità che Michael Saylor non riesca a soddisfare i suoi richiami di margine. È vero che le performance passate non costituiscono un indicatore per quelle future, ma è anche vero che la storia può essere ciclica; pertanto, se l’attuale mercato ribassista dovesse assumere le caratteristiche di quello osservato nel 2018/2019, è possibile che vedremo il prezzo del Bitcoin oscillare attorno ai 23mila dollari (o anche leggermente al di sotto) per alcuni mesi. Questo scenario è reso ancora più probabile dalla politica monetaria più aggressiva di Bce e Fed, ma noi di 21Shares continueremo comunque a monitorare il mercato. Per quanto riguarda le attività on-chian, si osserva che il numero di Btc detenuti da investitori di lungo periodo sta crescendo e questo si traduce in flussi di cassa positivi per gli Etp, oltre a rappresentare un segnale positivo per l’ultimo mese da parte di questa categoria".