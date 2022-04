Tikehau Capital e Goldman Sachs accanto ad Ardian per l’acquisizione di Biofarma

Tikehau Capital, gruppo globale di asset management specializzato in investimenti alternativi, e Goldman Sachs Asset Management hanno annunciato l’erogazione di un finanziamento HoldCo PIK ad Ardian per l’acquisizione di Biofarma, azienda italiana che sviluppa e produce farmaci per conto terzi ( solitamente indicate con l’acronimo Cdmo - Contract Development and Manufacturing Organization).

Come diretta conseguenza dell’operazione di finanziamento, Tikehau Capital e Goldman Sachs Asset Management affiancheranno Ardian e il management team di Biofarma per sostenere la strategia di crescita della società, volta a consolidare il proprio posizionamento sul mercato europeo.

Con ricavi superiori a 230 milioni di euro, Biofarma è uno dei principali operatori europei di Cdmo attivi nello sviluppo, produzione e confezionamento di integratori alimentari, dispositivi medici, farmaci a base di probiotici e cosmetici. Il Gruppo ha registrato una forte crescita organica a doppia cifra basata sulla fusione di Nutrilinea con cinque target m&a in quattro anni.

“Siamo lieti di supportare ancora una volta Ardian in un altro importante deal in Italia attraverso una soluzione di debt financing personalizzata”, dichiara Luca Bucelli, head of Italy di Tikehau Capital. “Non vediamo l’ora di collaborare con il management team nei prossimi anni. Oltre a un forte track record finanziario, Biofarma vanta una solida posizione di leadership in un mercato in crescita, contraddistinto da significative barriere all’entrata, resilienza e forti fondamentali sottostanti. Questa transazione conferma la capacità della nostra piattaforma di private debt di supportare le migliori aziende europee”.