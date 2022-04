A Schroders il controllo di Greencoat Capital

Schroders ha completato l’acquisizione di una quota pari al 75% di Greencoat Capital, uno dei maggiori gestori europei nel mercato ad alta crescita delle infrastrutture rinnovabili.

A seguito dell’operazione, Greencoat diventerà parte di Schroders Capital, la divisione dedicata ai mercati privati, con il nome di Schroders Greencoat.

Già tra i principali player del settore nel Regno Unito e in Irlanda, Schroders Greencoat è stato un pioniere nell’ambito degli investimenti infrastrutturali sull’energia rinnovabile di larga scala. Il business ha registrato una crescita degli Aum di oltre il 48% su base annua nell’arco degli ultimi quattro anni e oggi gestisce 6,8 miliardi di sterline per conto dei propri clienti. La società si avvale di una solida piattaforma in Europa e si sta espandendo velocemente negli Stati Uniti.

A sottolineare il valore strategico dell’operazione, che era già stata annunciata a dicembre del 2021, Peter Harrison, Schroders Group Chief Executive: “Con i governi in tutto il mondo che spingono l’acceleratore sugli obiettivi di ‘net zero’, fornire capitale alla transizione energetica diventerà sempre più importante. Nel Regno Unito, gli schemi pensionistici si stanno concentrando sempre di più sui loro obblighi di investimento in ottica ‘net zero’, in seguito ai recenti requisiti normativi che richiedono agli schemi britannici di pubblicare la loro disclosure sui rischi climatici entro la fine del 2022. Il completamento dell’operazione Greencoat Capital espande la nostra offerta in questo ambito di forte domanda da parte dei clienti. Gli investitori istituzionali nel Regno Unito e a livello globale sono alla ricerca di investimenti sulle infrastrutture rinnovabili che forniscano rendimenti a lungo termine aggiustati per l’inflazione”.