21Shares: oro e bitcoin come scudo anti- inflazione

Per ripararsi da colpi dell’inflazione, meglio farsi scudo con asset “naturalmente” protettivi e ben “dosati”.

È questa la view di 21Shares, società con sede a Zurigo, specializzata negli Etp sulle criptovalute, che messo a punto 21Shares ByteTree Bold Etp, la prima strategia di investimento al mondo che combina oro e Bitcoin, sviluppato in collaborazione con ByteTree Asset Management – provider specializzato e gestore di strategie di investimento alternative del Regno Unito.

“Si tratta del primo Etp al mondo ad offrire un’esposizione a Bitcoin – ovvero l’asset digitale più consolidato e con la maggiore liquidità dell’intero settore – e oro – ovvero la più antica riserva di valore. La caratteristica più importante del mix di questi asset è che costituisce una protezione “naturale” contro l’inflazione, che può essere molto appetibile per gli investitori in questo momento”, sottolinea Massimo Siano, head of Southern Europe di 21Shares.

Ciò che permette a Bold di essere un vero e proprio scudo è l’algoritmo su cui si basa. In pratica, Bitcoin e oro sono stati inseriti all’interno di una strategia di ribilanciamento mensile che ne aggiusta la ponderazione a seconda della loro rischiosità in quel determinato momento, regolandosi automaticamente. Ciò significa che più un asset è rischioso e più basso sarà il suo “peso” e viceversa.

“Al momento del lancio, la ponderazione era 18,5% Btc e 81,5% oro. In questo modo, i rendimenti saranno non solo uniformati e migliorati nel tempo e questo perché l’oro ha fatto registrare le performance migliori in scenari risk-off, come quello che stiamo attraversando, mentre il Bitcoin performa meglio in scenari risk-on.”

Charlie Morris, cio di ByteTree Asset Management, ha aggiunto: “Il nostro obiettivo di investimento principale è migliorare i rendimenti e ridurre il rischio del portafoglio di un investitore. Mantenendo entrambi gli asset in un Etp e ribilanciando mensilmente l’esposizione a Bitcoin e oro, puntiamo a rendimenti rettificati superiori rispetto a quelli che otterremmo se questi due fossero detenuti separatamente. La volatilità inversa mira a bilanciare un’allocazione appropriata quando si fondono attività ad alta e bassa volatilità, in particolare in un contesto di mercati poco stabili”.