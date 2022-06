Scovati più di 100 siti pirata in tutto il mondo

L’elenco dei siti finanziari pirata, che operano senza aver ottenuto le necessarie autorizzazioni di legge, si allunga sempre più. Ecco l’elenco delle ultime segnalazioni provenienti dalle autorità di vigilanza di diversi Paesi e rese note dalla Consob a tutela dei risparmiatori italiani.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

Cryptominingstream (https://cryptominingstream.com) ;

Cryptogaintrading (https://cryptogaintrading.com);

Fcim / Firstcryptoinfiniteminer.Online (https://firstcryptoinfiniteminer.online);

Crypto Prime (https://cryptoprimeltd.com);

Etoro Sb Limited (www.etorosb.com), clone di società autorizzata;

https://en.allicaln.com, clone di società autorizzata;

consilienceventures.info, clone di società autorizzata;

Andbank Asset Management / Andbank Asset management London (www.andbankassetmanagement.com), clone di società autorizzata;

Beneffx (https://www.beneffx.com);

Pension Drawdown Advisory Centre (https://pensiondrawdowncentre.co.uk);

24*7 Cash Line Finance / 247 Cashline Finance / 247 Cashline Loan (email: [email protected]), clone di società autorizzata;

Blackpoint Advisors LLC (www.blackptadvisors.com);

Edagio (email: [email protected]);

Burlington & Browne Wealth Management (https://burlingtonbrowne.com);

Maxfxfinpro (https://maxfxfinpro.com);

Hendersons Management (Tel.:+15183337006);

Blackmoore (Tel.: +440018727570);

Superether (https://superether.io);

Cryptoliteprofit (https://cryptoliteprofit.com);

Forex Indicators Market (https://forexindicatorsmarket.com);

Crypto Trading Signals (https://crypto-trd.com);

Best Rates 4 U N Me (https://www.bestrates-4-u.com);

Uk Rates Compared (https://ukratescompared.com);

Hencewood Capital Consultancy Llc (www.hencewoodcapconsultancy.com);

Campbelton Corporate Partners Llc (CampbeltonCorppartners.com).

Segnalate dalla Malta Financial Services Authority (Mfsa) - Malta:

Deriv Investment (https://derivinvestment.com/), clone di società autorizzata;

Perfect Choice Trade (https://perfectchoicetrade.com);

Federal Inter Plc (https://www.federalinter-groupe.com/index.php), clone di società autorizzata;

Gvzhlegaluk (https://gvzhlegaluk.com), clone di società autorizzata;

Bank of Lunar Limited (https://www.bankoflunar.com);

Alphafxprime (https://www.alphafxprime.com);

P240 Ltd & Sprint Option Trade (https://www.sprintoptiontrade.com).

Segnalate dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf) - Polonia:

Good Investments LTD, BSSIP LTD, Good Solution Investments Limited;

Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A..

Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) - Svizzera:

Growth Invest Limited / Growthinvestlimited (https://growthinvestlimited.org);

Bernstein Alliance (https://bernstein-alliance.com);

Earnerstrade (https://earnerstrade.cc).

Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) - Ontario:

Quantum AI / QuantumaI (www.bayofbuddah.com/s’inscrire/quantum+ai, www.wealth-info.com/quantumai, www.sedangpopuler.com/official_site/sign_up, www.quantum-ai-trading.com and www.quantumai.io);

Beggins Group LLC (www.calliber.io);

Calliber / Calliber.io / Calliber Finance (www.calliber.io);

Royalbc-Fm (https://royalbc-fm.com);

Fxt Brokers (https://fxtbrokers.com).

Segnalata dalla Securities and Futures Commission (Sfc) - Hong Kong:

Topcredit Digital Currency Bank, Inc. / Topcredit Technology Co., Ltd (www.tope.com, www.topcredit.com), clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) - Grecia:

Vision International Fzco (https://www.realpegasus.io/terms-and-conditions-pegasus), clone di società autorizzata;

www.finexics.io, www.finexics.com;

www.24tradex.co, www.24tradex.com;

Kiqiwk Holdings Ltd (www.solutionsmarkets.co, www.solutionsmarkets.io, www.lionstock.co).

Segnalate dalla Financial Services and Markets Authority (Fsma) - Belgio:

Air Credit Pro (https://air-krediet.com/);

Bcce Bank (https://www.bcce-bank.com);

Bedrijf Financial (https://bedrijf-financial.com/);

Bkr Geld Bezorging (http://www.bkrgeldbezorging.com/);

Chronys Services (www.chronys-services.fr);

Cj-Finances (https://www.cj-finances.com/);

Credipea (https://credipea.com/);

Duty Financial Corp (https://dutyfinancialcorp.com/);

Empayc Finance, clone di società autorizzata;

EranFinance (https://royal-eranfinance.com/);

Europe-Finance (https://europe-finance.net/);

Fast Financial Bank (https://www.fastfinancialbnk.com/);

Financ-Ed (https://www.financedkrediet.com/), clone di società autorizzata;

Financien Krediet (https://financien-krediet.nl/);

Geld Sofort (https://www.geld-sofort.com/);

Global Kreditering (https://globalkreditering.com/);

GlobalService-krediet (https://globalservice-krediet.com/);

Groupe Asux (https://www.groupe-asux.com/);

Hoek Financien (www.hoekfinancien.com);

Idealus Krediet Bank (https://idealus-krediet.com/);

Ifcr Services (https://ifcrservices.com/);

Katel Finance (https://katel-finance.com);

Krediet Prestito (https://krediet-prestito.com/);

Kredinel (https://www.kredinel.com/);

Legal Finance Global (www.legalfinancegloball.com);

Lening Classic (www.lening-classic.com);

Lening Zonder voorwaarde (www.leningzondervoorwaarde.com);

Multi Diensten (https://www.multi-diensten.com/);

Mzava Finance (http://mzava-financial.com/);

Nieuwlening (https://nieuwlening.com/);

Nofico Bank (http://www.noficogroup.org/);

Persoonlijk krediet (https://leningen-be.com/);

RachWin (www.rachwin.com);

Rexwin Financial (http://rexwin-financial.com/);

Sgl Investeerder (www.sgl-investeerder.com);

Sofina Invest Groupe (https://sofina-invest-groupe.com/);

SolisFunding (www.solisfunding.com);

UnaKredo (www.unakredo.com);

Unitec Global Finance LTD (https://ugf-ltd.com/);

Zenicorn Corporate (http://zenicorncorporate.com/);

Agartha Asset Management (www.agarthaassetmanagement.com);

Antarimarkets (www.antarimarkets.com);

Apex500 (www.apex-500.com);

Brokeragea (www.brokeragea.com);

Calliber (www.calliber.io);

Capital Professional Reserve (www.cp-r.net), clone di società autorizzata;

Concept Blue (www.concept-blue.com), clone di società autorizzata;

Cryptosaving (www.cryptosavings.io);

CTmatador (www.ctmatador.com e www.platform.ctmatador-pro.com);

Dcmgroup (www.dcmgroup.io);

Ejmarkets (www.ejmarkets.com);

Europa Trade Capital (www.europatradecapital.com);

Euro Trade (www.eurotrade.co);

FinsRoyal (www.finsroyal.com);

Foxane (www.foxane.com);

Fxpoint (www.fxpoint.co);

Glenrocks (www.glenrocks.com);

Globalxtrades (www.globalxtrades.com);

High Capital (www.high-capitals.com);

Introtrade (www.introtrade.pro);

Infinity4x (www.infinity4x.com);

Kardon Capital (www.kardoncapital.com);

LPLeurope (www.lpleurope.com);

Lpl Invest (www.lplinvest.com);

Oriontero (www.oriontero.com);

Slimhandel (www.slimhandel.com);

Soltechx (www.soltechx.com);

Standpoint Finance (www.standpointfinance.com);

Ti-Gi (www.ti-gi.com);

Top Capital 24 (www.topcapital24.com), clone di società autorizzata;

Towards Source (www.towardssource.com);

Traderhouse (www.traderhouse.com);

Trade Horizon (www.tradehorizon.com e www.tradehorizon2.com);

Trends Turbo (www.trends-turbo.com);

Ualgo (www.ualgo.com);

World Markets (www.worldmarkets.com);

Word Wide Brokers (www.worldwidebrokers.co);

X-tradebrokers (www.x-tradebrokers.com).

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna:

Fibotraders Llc (www.fibotraders.com);

Ortega Group Ltd (https://ortegazak.com);

Uncanny Services Llc (https://5markets.co);

https://aceinvesting.io;

https://www.dttmarkets.com;

https://www.globaldtt.com;

https://www.allianceinvest.co;

https://bliztrades.com.

Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) - Lussemburgo:

Privalux Management S.A. (www.privaluxmanagement.com);

Extra Global Trading (https://www.extragt.com), clone di società autorizzata;

The Alternative Group (https://the-alternative-group.com);

www.egisinvestment.com, clone di società autorizzata.

Segnalata dalla Central Bank of Ireland (Cbi) - Irlanda:

Credit Suisse, clone di società autorizzata.