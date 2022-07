Azimut: Sanctuary Wealth si prepara a crescere

Sanctuary Wealth, società statunitense specializzata nel wealth management appartenente al Gruppo Azimut, ha ottenuto un finanziamento di 175 milioni di dollari sotto forma di nota convertibile da parte di fondi gestiti da Kennedy Lewis Investment Management con sede a New York.

Come annunciato lo scorso 31 maggio, l'utilizzo dei proventi sosterrà la crescita futura e il business plan di Sanctuary nel medio termine, comprese ulteriori operazioni di M&A e investimenti strategici in tecnologia e per l’inserimento di nuovi professionisti.

Sanctuary, parte del Gruppo Azimut dal 2021, è la piattaforma avanzata per i consulenti di nuova generazione con oltre 15 miliardi di dollari di aum (contro i 7 miliardi di dollari al momento dell'acquisizione di Azimut). Attualmente, la rete di Sanctuary comprende 74 società partner e oltre 135 consulenti finanziari in 23 stati americani.

A seguito di questa transazione e in base ai termini della conversione della nota, Azimut diventerà il secondo maggiore azionista strategico di minoranza di Sanctuary e consoliderà gli aum su base pro-rata rispetto all'attuale consolidamento integrale.

Massimo Guiati, ceo di Azimut Holding, commenta: “Siamo felici di unire le forze con Kennedy Lewis per sostenere insieme l'ulteriore sviluppo di Sanctuary, che è cresciuta enormemente e costantemente da quando è entrata a far parte del Gruppo Azimut e si è affermata come la piattaforma leader per la prossima generazione di consulenti e wealth manager negli Stati Uniti. Siamo entusiasti di continuare questo percorso di crescita insieme e di accelerare le opportunità future di crescita per la piattaforma di Sanctuary, rafforzando al contempo ulteriormente le potenziali sinergie con Azimut e la nostra innovativa gamma di prodotti liquidi e alternativi legati ai mercati privati.”