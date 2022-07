Columbia Threadneedle completa il rebrand di Bmo Real Estate Partners

Columbia Threadneedle Investments ha completato il rebranding di Bmo Real Estate Partners in Columbia Threadneedle Investments Real Estate Partners.

Il rebranding rientra nell’integrazione di successo dell'attività di Bmo Global Asset Management (Emea), a seguito della sua acquisizione da parte della società controllante di Columbia Threadneedle, Ameriprise Financial, Inc., nel novembre 2021. Le gamme di fondi a marchio Bmo saranno di conseguenza ridenominate con il prefisso CT, a indicare il marchio Columbia Threadneedle.

A livello di gruppo, Columbia Threadneedle gestisce oggi oltre 36 miliardi di euro di asset alternativi, tra cui investimenti diretti in immobili nel Regno Unito, nell'Europa continentale e negli Stati Uniti. In Italia, in particolare, è presente con investimenti in asset immobiliari di prestigio, rispettivamente a Roma (Via Condotti, Via Cola di Rienzo) e Milano (Via Gesù), gestiti da Columbia Threadneedle REP, società in grado di offrire agli investitori strategie regionali e paneuropee nei settori del retail e luxury retail, dell'edilizia residenziale e della logistica, oltre a club deal specializzati.

Stewart Bennett, global head of alternatives di Columbia Threadneedle, ha commentato: "Grazie al rebranding con il marchio Columbia Threadneedle REP stiamo riunendo le nostre migliori competenze immobiliari nel Regno Unito e nell'Europa continentale sotto un nome affermato, che si posiziona tra i principali brand globali di asset management. Questo è un momento particolarmente importante, in quanto ci aspettiamo un rinnovato interesse degli investitori per il settore immobiliare legato a fattori strutturali favorevoli e alle attuali dinamiche di mercato. Con Columbia Threadneedle REP intendiamo rafforzare ulteriormente la presenza e il profilo del nostro marchio nei mercati immobiliari europei".