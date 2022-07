Con l’app Cream di Banca Progetto prestiti istantanei per i millennials

Banca Progetto ha reso disponibile una nuova app Cream che permette di ottenere prestiti istantanei da 300 a 3.000 euro, in autonomia attraverso il proprio smartphone grazie all’aggregazione delle informazioni contenute sui vari conti correnti.

Anche grazie alla partnership con Fabrick, realtà che promuove l’open finance a livello internazionale e piattaforma di riferimento per lo sviluppo di servizi finanziari digitali basati sull’open banking, Cream sfrutta i vantaggi della tecnologia Psd2 che consente di condividere, in sicurezza e rispetto delle policy Gdpr, le informazioni dei conti correnti quali saldo ed elenco delle transazioni con una profondità di 90 giorni nel passato e nel futuro.

Questi dati, insieme ad altre informazioni rilevanti, sono utilizzati per calcolare un credit score e consentono a Banca Progetto di verificare in pochi istanti la richiesta di prestito e di erogarla in breve tempo. Bastano pochi passaggi: dopo aver scaricato l’applicazione dagli store iOS o Android ed effettuata la registrazione, è sufficiente collegare il proprio conto corrente principale e richiedere il prestito.

Scaricando Cream è possibile avere un’unica piattaforma di aggregazione dei conti correnti, all’interno della quale visualizzare il saldo cumulativo e l’elenco di tutte le transazioni effettuate, visualizzandone una categorizzazione multilivello per identificare le tipologie di spese.

Cream è il frutto della collaborazione di Banca Progetto con Faire.ai, piattaforma di credit automation che sfrutta open banking e dati alternativi abbinati a intelligenza artificiale e machine learning per stimare il credit score dei consumatori.

“Portiamo sul mercato una soluzione di finanziamento istantaneo innovativa, che permette di ottenere in tempi rapidi piccole somme di denaro – commenta Paolo Fiorentino, amministratore delegato di Banca Progetto - senza sacrificare la user experience del cliente. Cream è il risultato di successo della sinergia con partner fintech selezionati come Faire.ai e Fabrick. La nostra app permette di offrire un servizio ad alto contenuto tecnologico anche alla generazione dei millenials che ha difficoltà, soprattutto in questo periodo, ad ottenere credito”.