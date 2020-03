Borse, Milano chiude in rosso (ma poteva andare peggio). Scende lo spread

Ogni giorno che passa appare sempre più chiaro come il Coronavirus stia in realtà cambiando - forse per sempre - la definizione dei parametri di Borsa. Le banche centrali annunciano liquidità? E i listini tracollano. L'Italia sembra dover aumentare lo stock di debito? E lo spread scende. Si prospetta una crisi all'orizzonte? E il bene rifiugio per antonomasia, l'oro, vede scendere la sua quotazione. Insomma, diciamolo chiaramente: non si capisce più niente.

Milano ha aperto in profondo rosso, i futures sul listino prima dell'apertura viaggiavano su un desolante -5%. Poi si è registrato un costante andamento ondivago, con precipizi e risalite fino a un - finale che non sembra nemmeno terribile in tempi di magra. Anche perché i listini europei hanno fatto molto peggio: Francoforte cede il 5,1%, Parigi scende del 6,1%, Londra accusa una flessione di 3,74 punti percentuali e Madrid del 3,53%.

Ma, si diceva, aumentano sempre più le perplessità da parte degli investitori, che sembrano quasi aver smarrito le coordinate. Se verranno davvero stanziati 1,5 trilioni di dollari da Fed e Governo americano, perché Wall Street è arrivata (di nuovo) a cedere fino al 7,5%? Forse perché il sistema sanitario nazionale è talmente complesso e di difficile accesso che in caso di innalzamento dei contagi si rischia un'ecatombe?

Un capitolo a parte merita lo spread. Fino a tarda mattinata, si è registrata una costante escalation del differenziale tra btp e bund decennali che ha fatto temere per il peggio. Siamo tornati fino a 330, livelli da allarme arancione, per non dire rosso, con il rendimento che ha "flirtato" con il 3%. Poi, nel pomeriggio, il differenziale è progressivamente sceso fino a tornare a quota 271, un livello decisamente più rassicurante e soprattutto in calo rispetto a ieri, anche se ancora troppo alto per noi. La domanda è: perché? Come mai in questo momento così drammatico gli investitori non stanno pasteggiando con i nostri resti? Perché Milano viene quasi "premiata"?

Un'ultima nota, puramente di costume, riguarda il titolo che ha guadagnato di più durante la giornata: è Campari, che cresce di oltre il 10%. Una battuta viene scontata: che gli italiani, rinchiusi in casa, si siano dati all'alcol per far passare la buriana?