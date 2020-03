Borse, Milano chiude a +1%, spread a 198 punti. Bene le altre piazze

Continuano le giornate interlocutorie in attesa del "redde rationem" europeo. Le borse guadagnano qualcosa, lo spread si mantiene su livelli da allarme giallo. Ma tutti sanno che è prima di Pasqua che si deciderà il destino dell'Italia e dell'Europa. Se il fronte dei Coronabond riuscirà a spuntarla, allora forse si assisterà alla prima dimostrazione di un continente solidale, capace di tenersi unito nel momento del massimo bisogno. Altrimenti, resteranno solo macerie. Non c'è bisogno di scomodare paragoni antipatici (qualcuno ha voluto ricordare alla Germania i debiti e le responsabilità dei conflitti mondiali): ma è un dato che un'Europa così, senza punti di riferimento, senza un progetto comune, senza un destino unitario, non serve a nessuno. Ma le risposte che tutti attendono arriveranno nei giorni che precedono Pasqua. Intanto, Confindustria certifica quello che tutti sapevano: nel primo semestre il pil italiano arretrerà del 10%, e quello di tutto il 2020 dovrebbe contrarsi del 6%. Si spera in un rimbalzo l'anno prossimo che comunque non ci riporterà a prima del Coronavirus.

Venendo alle Borse, Milano chiude a +1,06%, dopo aver iniziato a oltre il 2% di crescita e aver poi ripiegato verso il rosso nel primo pomeriggio. Lo spread rimane intorno a 200 e i rendimenti del decennale continuano a preoccupare. Francoforte chiude a +0,68%, mentre Parigi arretra seppur di poco (-0,3%). Bene anche Madrid (+1) e Londra (+1,8), mentre New York, mentre scriviamo, è poco sopra lo 0,5% di guadagno.