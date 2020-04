Borse, male tutte le piazze europee dopo il crollo del petrolio

Giornata molto difficile su tutte le piazze europee. Se è vero che i ricordi drammatici di altre sedute con cali da film horror (come durante l'intemerata della Lagarde), vedere Milano arretrare di oltre il 3,5% non fa mai piacere. Ma era ampiamente previdibile, con i future sul petrolio divenuti carta straccia e con la consapevolezza che il calo del pil del primo semestre sarà sicuramente a due cifre, e si teme che il primo numero possa addirittura diventare un "2".

Così, Milano chiude a -3,59%, Francoforte fa peggio e sfiora il -4, Parigi emula Piazza Affari (-3,56), Madrid fa un po' meglio e cede "solo" il 2,71% mentre Londra perde poco meno del 3. Se dunque una sedeuta "turbolenta" era largamente attesa, il rialzo dello spread inizia a farsi allarmante. Siamo a 264, con il rendimento in crescita di quasi il 10% al 2,15%. Tanto, in un momento in cui l'Italia si accinge a fare ulteriore debito.

Intanto, sul tavolo delle istituzioni rimane l'annoso tema della Fase due e il Consiglio d'Europa del 23 aprile. Due temi dibattuti dal premier Conte in Senato, dove ha riferito al ramo "nobile" del Parlamento. Tra le evidenze, l'annuncio di una richista da 50 miliardi alle Camere e l'intenzione di ripartire in modo omogeneo, dal 4 maggio. Ma non è tutto: sembra che il premier inizi ad aprire al ricorso al Mes. "Sarebbe un peccato non usarlo ma l'Italia ha bisogno di altro" ha detto. Si preannunciano tensioni in seno al governo.