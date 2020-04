Borse in flessione dopo il consiglio d'Europa. Spread in calo

A poche ore dall'atteso verdetto di Standard & Poor's sull'Italia e all'indomani del consiglio d'Europa, i listini continentali si sono mostrati nervosi. Hanno aperto tutti pesantemente in rosso, per poi risalire e riguardagnare il segno "+". Ma nel pomeriggio hanno invertito la rotta e hanno terminato la seduta con perdite. Milano è la migliore, con un -0,89%. Francoforte lascia sul campo l'1,5%, Parigi l'1,15, Londra l'1,3 e Madrid poco meno del 2%.

La sensazione è che S&P alla fine non calerà la mannaia sull'Italia togliendole le ultime due "tacche" che ancora la tengono ad un investment rate. Vero, cambierebbe poco dal punto di vista formale anche se il nostro Paese dovesse essere portato a "junk" perché la Bce potrebbe continuare ad acquistare i nostri titoli dopo aver modificato lo statuto. Ma gli investitori chiederebbero un prezzo decisamente più alto dell'attuale rendimento.

Lo spread, infatti, è addirittura calato oggi, ritornando a 234 con il decennale che ha un rendimento dell'1,87%. Tutto sommato, visti i tempi, ancora un buon risultato. Dal consiglio d'Europa, d'altronde, arrivano giudizi contrastanti. Sì a un recovery fund ma da finanziare in un modo che deve ancora essere deciso. La Merkel ha aperto a una unificazione dei sistemi fiscali, un modo per dare un colpo al cerchio (i paradisi fiscali e i Paesi con tassazione amica, come Irlanda e Olanda o Lussemburgo) e uno alla botte di chi, come Italia e Spagna, ha sprechi da sistemare. Insomma, la settimana si chiude in maniera interlocutoria sotto tutti i punti di vista.