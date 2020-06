I listini europei tutti positivi ma non euforici dopo il summit dei leader

Chiudono in positivo le borse europee ma senza eccessivi voli. Segno evidente che le tensioni che ancora permangono - seppur attenuate - sul Recovery Fund non fanno dormire sonni del tutto tranquilli agli investitori. Milano chiude la settimana in aumento dello 0,7%, dopo una giornata sempre in positivo. Lo stesso risultato viene ottenuto da Parigi, mentre Francoforte avanza di mezzo punto percentuale. Meglio Londra (+1,1%), che non ha troppi problemi di Recovery Fund: la Brexit, seppur ancora da perfezionare, dà più mano libera sul tema dle post-Covid. Spread in lieve calo a 181, il rendimento del decennale italiano è all'1,36%.