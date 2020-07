Piazza Affari "maglia nera" in Europa: perde lo 0,6%. Spread in lieve rialzo

Giornata storta per Piazza Affari, che in un colpo solo perde il traguardo dei 20.000 punti faticosamente riguadagnato dopo mesi di turbamento, e si vede affibbiare la "maglia nera" in Europa. È di Milano, infatti, la peggiore performance, con un calo dello 0,6%. Lo spread torna a 152 punti, con il rendimento del decennale nostrano di nuovo sopra l'1% di rendimento, all'1,01. çe altre piazze, invece, registrano performance migliori. Francoforte chiude in parità, Parigi lascia sul terreno lo 0,1% mentre Londra (+0,4) e Madrid (+1,16%) fanno registrare buone prestazioni.