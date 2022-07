Il Fondo Cometa assegna i mandati di gestione

Il Fondo Cometa ha concluso l’iter per il rinnovo dei mandati di gestione finanziaria dei comparti Monetario Plus, Reddito e Crescita, per una capitalizzazione complessiva di circa 11 miliardi di euro, individuando le società vincitrici della gara.

Dopo un approfondito lavoro di analisi dei profili e delle offerte economiche prospettate dai candidati, il consiglio di amministrazione del principale fondo pensione operante in Italia, con un patrimonio di oltre 13 miliardi di euro e più di 450.000 iscritti, ha deliberato di assegnare in gestione:

il comparto Monetario Plus ad Allianz ed Eurizon attraverso due mandati di tipo obbligazionario a rischio controllato. Il Comparto si rivolge agli aderenti prossimi al pensionamento, pertanto persegue un obiettivo di conservazione del capitale nominale su un orizzonte temporale non superiore a cinque anni;

il comparto Reddito ad Allianz, Amundi, Axa, BlackRock, Credit Suisse, Eurizon, assegnatari di sei mandati di tipo multi-asset total return. Il comparto persegue l’obiettivo di realizzare un rendimento in linea con la rivalutazione del TFR su un orizzonte temporale di 6-10 anni;

il comparto Crescita a BlackRock e Eurizon che opereranno sulla base di due mandati multi-asset a benchmark attivi. Il comparto ha l’obiettivo di massimizzare il rendimento su un orizzonte temporale non inferiore a dieci anni e si rivolge quindi agli aderenti, in particolare i più giovani, con tolleranza al rischio più elevata.

Nelle prossime settimane verranno elaborate le convenzioni con le società vincitrici, che renderanno pienamente operative le gestioni nel corso dell’autunno.

Nel processo di selezione ha avuto un ruolo rilevante la valutazione della sostenibilità dei gestori, effettuata tramite un apposito questionario il cui esito ha costituito a tutti gli effetti punteggio per l’assegnazione dei mandati. Le società individuate hanno dimostrato di avere integrato precisi standard Esg e di impegnarsi a rispettare la rigorosa Politica di Sostenibilità del Fondo.

Riccardo Realfonzo, presidente del Fondo Cometa, ha affermato: “L’assegnazione di questi mandati è il punto di arrivo di un intenso lavoro di squadra svolto dalla struttura di Cometa insieme al consiglio di amministrazione, alle parti istitutive e all’assemblea dei delegati. Abbiamo dapprima condotto una approfondita attività di studio sulle esigenze dei lavoratori aderenti al Fondo e, su queste basi, abbiamo aggiornato la politica di investimento e ridefinito i comparti, mettendo a punto strategie pensate per offrire una copertura pensionistica sempre più adeguata, rispondendo a un contesto di mercato complesso e sfidante. Il risparmio dei lavoratori metalmeccanici sarà gestito da alcune tra le principali specializzate a livello mondiale, sul cui operato effettueremo un costante controllo. Nell’assegnazione dei mandati ha ricoperto un ruolo centrale la valutazione dell’attenzione alle componenti Esg da parte dei gestori, nella convinzione che sia nell’interesse degli iscritti non solo il rendimento del loro risparmio ma anche la sostenibilità degli investimenti che si fanno con quel risparmio”.