Ardian, cinque milioni per la ristrutturazione di Alsatis Group

La società d’investimento Ardian investe in Alsatis Group, società che opera nelle telecomunicazioni in Francia e Usa, come parte del fundraising legato al piano di ristrutturazione del capitale del gruppo.

Fondata nel 2004, Alsatis Group è un operatore francese di reti Ip, integrator e provider per l’accesso a Internet specializzato in mercati white spot (aree non servite) o grey spot (aree con bassa velocità di accesso) non coperti dagli operatori di telecomunicazioni tradizionali.

Ardian ha scelto Alsatis Group in quanto leader innovativo in un segmento di mercato altamente competitivo e questo investimento di 5 milioni supporterà la crescita della società migliorando il suo posizionamento sul mercato francese e aiutandola nell’espansione sul mercato americano, con il duplice obiettivo quindi di implementare l’innovazione e di spingere lo sviluppo internazionale.

