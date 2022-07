Da Deutsche Bank un fondo di fondi con focus su start-up IT europee in fase “growth”

Dalla divisione International Private Bank (IPB) di Deutsche Bank arriva un nuovo fondo di fondi europeo di venture capital.

A capitale non protetto e illiquido, il fondo è destinato a dare accesso a un portafoglio diversificato di aziende operanti nel settore tecnologico europeo e internazionale in fase “growth”, iniziale e intermedia, selezionate tramite fondi di investimento gestiti da cinque società di Venture Capital europee: Lake Star, Project A, HV Capital, Earlybird e Headline.

Queste cinque società di venture capital hanno sostenuto oltre 50 aziende operanti nel settore tecnologico a livello globale e alcuni tra i principali unicorn europei.

Il fondo di fondi unisce le conoscenze e le competenze dei cinque gestori di fondi di Vc e mira a fornire un'ampia copertura del mercato, puntando allo stesso tempo a ridurre il rischio di concentrazione che potrebbe altrimenti verificarsi in un tipico investimento in Vc o in un singolo fondo e a ridurre le barriere all'ingresso in termini di dimensioni minime degli investimenti.

Claudio de Sanctis, global head di IPB e ceo Europa, Medio Oriente & Africa di Deutsche Bank, ha dichiarato: "Siamo orgogliosi di presentare oggi questo fondo europeo di Venture Capital per dare ai nostri clienti con sofisticate esigenze di investimento l’accesso a uno dei settori più dinamici del mercato. La partnership con alcune fra le più note aziende europee di Vc è un'opportunità per sostenere gli imprenditori europei del settore tecnologico, uno dei settori in crescita più importanti per la nostra regione, l'Europa".

Secondo una ricerca pubblicata da Deutsche Bank nel settembre 2021, nel secondo trimestre dello stesso anno gli investimenti nel Venture capital in Europa avevano raggiunto i 34 miliardi di dollari, guidati in gran parte da imprese mature e unicorn.

Nel 2020, il valore complessivo delle transazioni globali di Venture capital aveva raggiunto i 330,2 miliardi di dollari. La quota più ampia di mercato era detenuta dalle Americhe (52,8%), seguite da Asia (31,0%) ed Europa (15,7%). L'Europa è saldamente posizionata come attore tecnologico globale, con un capitale record di 100 miliardi di dollari investiti nel 2021, 98 nuovi unicorn e una solida pipeline di start-up, ora alla pari con gli Stati Uniti.