Morgan Stanley e iCapital semplificano l’accesso ai private markets

Morgan Stanley Investment Management (Msim) e iCapital hanno l'ampliato la loro partnership per consentire a un maggior numero di investitori a livello globale di accedere a una gamma di fondi gestiti da Msime dedicati ai private markets.

La piattaforma tecnologica e le soluzioni di iCapital hanno ridotto le barriere storiche che i gestori patrimoniali e i loro clienti hanno dovuto affrontare investendo sui private markets, automatizzando i processi di sottoscrizione, amministrazione, operatività e rendicontazione per tutta la durata dell'investimento.

L’accordo fa seguito a un accordo strategico già esistente con Morgan Stanley Wealth Management negli Stati Uniti, per il quale iCapital fornisce servizi di fondi feeder per investimenti alternativi.

Jacques Chappuis, global head of distribution e co-head del solutions and multi-asset group di Msim, ha dichiarato: "Questo è un nuovo capitolo della partnership tra Morgan Stanley e iCapital. Mentre i nostri fondi sui Private Markets sono stati tipicamente riservati agli investitori istituzionali, ora siamo entusiasti di poter ampliare la base di clienti che accedono alle nostre soluzioni illiquide, aiutando gli investitori high net worth di tutto il mondo a diversificare ulteriormente i loro portafogli d'investimento".

"I gestori patrimoniali stanno considerando sempre più gli investimenti alternativi come ulteriore strumento per consentire ai loro clienti di migliorare i propri risultati finanziari", ha dichiarato Marco Bizzozero, head of International di iCapital."Siamo estremamente lieti di rafforzare ulteriormente il nostro rapporto di lunga data con Morgan Stanley. Il consolidamento di questa partnership offre ora ai consulenti e ai loro clienti hnw in tutto il mondo l'accesso al potenziale di crescita e di diversificazione che le opportunità di investimento sui più importanti mercati privati possono offrire."