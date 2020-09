Anthilia BIT III – il fondo di private debt che prosegue l’esperienza di successo iniziata nel 2013 con Anthilia Bond Impresa Territorio (Anthilia BIT) e nel 2016 con Anthilia BIT Parallel Fund – ha sottoscritto il prestito obbligazionario emesso dal Gruppo Energetica, realtà attiva nel settore delle infrastrutture e reti energetiche. L’emissione del Gruppo, per un valore complessivo pari a €5,4 milioni, è stata sottoscritta dal fondo che investe in bond appositamente creato da Anthilia e suddivisa in due tranches, rispettivamente del valore di €4,0 e €1,4 milioni – la seconda da perfezionare entro il 31 dicembre 2020. In dettaglio, il prestito obbligazionario ha scadenza il 30 giugno 2026, un rendimento del 5% e un rimborso amortizing con 22 mesi di preammortamento. L’assistenza legale è stata curata dallo studio Simmons & Simmons.

Il Gruppo Energetica – fondato a Genova nel 1981 dall’imprenditore Alberto Ravano – opera nel settore a tariffa regolamentata delle infrastrutture e reti energetiche ed è in particolare attivo nel segmento del trasporto e della distribuzione di gas metano e nel teleriscaldamento. Con impianti localizzati nel Nord Ovest d’Italia – Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta – il Gruppo, con un valore della produzione pari a €15,2 milioni nel 2019, sta vivendo una fase di crescita che l’ha portato a realizzare nuove importanti iniziative nel settore della cogenerazione e del trasporto di gas metano. Dopo aver effettuato investimenti di sviluppo per circa €39 milioni nel triennio 2017-2019, Energetica si prefigge di continuare a crescere attraverso un importante piano di investimenti anche per i prossimi anni. L’emissione del prestito obbligazionario consentirà al Gruppo di intervenire a supporto del finanziamento del piano investimenti con particolare riferimento allo sviluppo e all’estensione della rete di proprietà in ambito trasporto gas metano.

Andrea Reati, Amministratore Delegato del Gruppo Energetica ha commentato: “Questa seconda collaborazione con Anthilia Sgr supporterà il gruppo nel cogliere le nuove opportunità in un contesto nazionale in cui le iniziative nelle infrastrutture energetiche e nell’efficienza energetica hanno assunto un ruolo centrale. Questa emissione si inserisce come elemento propulsivo nel processo di crescita del gruppo a supporto degli attesi passi successivi”.

Giovanni Landi, Amministratore Delegato di Anthilia Capital Partners ha commentato: “Grazie alla significativa expertise che vanta nel settore, l’ampia conoscenza dei processi autorizzativi e un track record notevole maturato nell’esecuzione di progetti complessi, Energetica rappresenta un partner esperto e affidabile in grado di individuare le migliori soluzioni in ambito di risparmio energetico e qualità ambientale oltre che una realtà imprenditoriale di eccellenza nel panorama nazionale. Siamo lieti di supportare, grazie al nostro fondo di private debt, l’ulteriore crescita e sviluppo del Gruppo”.

Anthilia Capital Partners SGR è una realtà imprenditoriale italiana indipendente dedicata all’asset management per conto di clientela privata ed istituzionale. Grazie alla competenza specifica di un team di Partner che vanta una significativa esperienza nel settore dell’asset management, dal 2008 la società ha saputo affermarsi nell’industria di riferimento focalizzandosi in modo distintivo sui valori richiesti dall’investitore. Con un patrimonio gestito di oltre 1,4 miliardi di euro a gennaio 2020 – e il lancio dei fondi Anthilia BIT III, tra i cui principali investitori figurano il Fondo Europeo per gli Investimenti e Cassa Depositi e Prestiti, e Anthilia BIT IV, fondo di co-investimento sottoscritto da un gruppo assicurativo europeo - Anthilia è attiva nella gestione di fondi d’investimento aperti e chiusi, mandati individuali a ritorno assoluto e consulenza in materia di investimenti. Nel 2018 Anthilia ha vinto la prima edizione del Private Debt Award, promossa da Aifi e Deloitte, per la categoria “Sviluppo”, dedicata ai progetti di crescita delle PMI italiane.