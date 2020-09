Muzinich & Co. Limited: primo closing del fondo Pan-European Private Debt II

Muzinich & Co. Limited, società di gestione patrimoniale istituzionale indipendente e specializzata in investimenti in Public e Private Corporate Credit, annuncia il primo closing del fondo Muzinich Pan-European Private Debt II (il “Fondo”) a € 210 milioni. Al pari del suo predecessore, il Fondo fornisce capitali privati ad aziende appartenenti al lower-middle market, con l’obiettivo di finanziare acquisizioni, espansioni e trasformazioni dell’assetto proprietario. Il Fondo è stato lanciato sulla base del successo conseguito dal primo Pan-European Private Debt Fund, chiuso nel 2018 per un importo di € 706,5 milioni. Muzinich è attiva nel settore del private debt europeo dal 2014; opera sul territorio tramite fondi focalizzati su ciascun paese.

"Siamo uno dei pochissimi operatori di private debt nel lower-middle market con un'offerta paneuropea", ha commentato Kirsten Bode, Co-Head of Private Debt, Pan-Europe. "Poiché le dinamiche alla base di questa asset class continuano a cambiare in maniera considerevole, riteniamo che il nostro team di professionisti specializzati e la presenza locale in tutta Europa ci offrano un vantaggio significativo nell'accedere a un mercato così ampio e diversificato, con l’obiettivo di generare rendimenti attraenti per i nostri investitori". Rafael Torres, Co-Head of Private Debt, Pan-Europe, ha aggiunto "Crediamo che la presenza locale ci fornisca un vantaggio competitivo nell’individuare società con un profilo creditizio favorevole, all’interno dell'ampio mercato del private debt dell'UE".

Il team globale di Private Debt di Muzinich è composto da 36 professionisti situati in 11 uffici in Europa, Stati Uniti e APAC. Tale struttura è finalizzata a sviluppare una conoscenza completa e approfondita delle opportunità, delle aziende, delle normative e delle pratiche locali. I membri del team lavorano all'interno dei loro rispettivi mercati per svolgere direttamente sul campo le attività di sourcing e origination delle singole transazioni.