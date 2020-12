Candriam e New York Life Investments Alternatives, partnership strategica con Kartesia Management SA

Candriam e la sua consociata New York Life Investments Alternatives ("NYLIA") annunciano una partnership strategica con Kartesia Management SA ("Kartesia"), società europea specializzata nelle soluzioni di private capital destinate a piccole e medie imprese, e la relativa acquisizione di una partecipazione di minoranza nella società. Le condizioni dell’operazione, subordinate al soddisfacimento delle consuete condizioni di closing comprese le approvazioni regolamentari, non sono state rese note. Il closing dell'operazione è previsto entro la fine dell'anno.

Kartesia è un operatore leader sui mercati privati europei con oltre 2,5 miliardi di euro di asset in gestione e competenze su tutto lo spettro del mercato primario e secondario dei leveraged loan in Europa, compresi debito senior, mezzanino, partecipazioni di minoranza e CLO (Collateralized Loan Obligations).

Nell'ambito di questa partnership, Kartesia manterrà l'attuale autonomia gestionale e di investimento, beneficiando al contempo delle risorse operative e finanziarie, della rete di distribuzione e della dimensione di Candriam e di NYLIA per entrare in una nuova fase di sviluppo. In Europa la partnership permetterà a Candriam di inserire il private debt europeo nelle proprie offerte multi-specialistiche, mentre negli Stati Uniti integrerà le già ottime expertise sui mercati privati USA di NYLIA.

Naïm Abou-Jaoudé, Ceo di Candriam e presidente di New York Life Investment Management International, ha commentato:

"Siamo entusiasti di collaborare con Kartesia per inserire il private debt europeo nelle nostre offerte multi- specialistiche. Perfettamente in linea con i valori fondamentali di Candriam e della nostra consociata New York Life Investments Alternatives, negli ultimi dieci anni Kartesia ha costruito un impressionante track record nel segmento lower mid-market in Europa. Sono convinto che la combinazione dei nostri punti di forza, nell'ambito di questa partnership, andrà a beneficio dei nostri clienti, mentre affrontiamo le dinamiche dell'attuale contesto di mercato globale."

Christopher Taylor, Ceo di Madison Capital Funding e responsabile di New York Life Investments Alternatives, ha aggiunto:

"È per noi un grande piacere dare il benvenuto a Kartesia. Forte di essere uno dei principali investitori europei nel private debt, Kartesia può vantare una vasta esperienza nel finanziamento di imprese di piccole e medie dimensioni, a complemento delle nostre sempre maggiori capability negli investimenti alternativi globali. Non vediamo l'ora di mettere a frutto la partnership con Kartesia, mentre continuiamo a crescere e a diversificare le nostre attività, per soddisfare le esigenze dei clienti in tutti i contesti di mercato, nel corso dei prossimi anni."

Jaime Prieto e Damien Scaillierez, managing partner di Kartesia Management SA, hanno concluso:

"Siamo entusiasti di creare una partnership in grado di rafforzare la piattaforma di Kartesia e generare ulteriori opportunità di crescita per il nostro team e i nostri clienti. La specializzazione di Candriam nel settore degli investimenti ESG e la sua solida piattaforma di distribuzione in Europa, insieme alla reputazione di New York Life Investments Alternatives negli Stati Uniti e in Asia come operatore concentrato sul middle market, rendono questa partnership ideale per noi che continuiamo a crescere e a far evolvere strategicamente il nostro business."