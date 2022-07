Generali, Sandrine Richard entra a capo del private debt

Generali Investments Partners ha nominato Sandrine Richard come head of private debt, con l’obiettivo di rafforzare le competenze in private debt nell’ambito del Real assets & Private markets Hub di Generali, guidato da Aldo Mazzocco.

Sandrine Richard, che dovrà tradurre in azione i piani di sviluppo di Generali nel direct lending e nell’indirect lending, riporterà a Roberto Marsella, head of private assets di Generali Investments Partners.

Porta in Generali oltre 25 anni di esperienza di investimento e business development nell’industria dell'asset management in Europa. Entra in Generali da Muzinich, dove ha gestito la strategia senior secured e private debt per l’Europa e la Francia, contribuendo al lancio e alla gestione di fondi di private debt con processi Esg. In precedenza, ha ricoperto ruoli senior presso AXA Investment Managers, fra cui la guida del team di investimento in private debt, ed in Exane.

“Siamo molto lieti di dare il benvenuto a Sandrine in Generali Investment Partners”, ha affermato Roberto Marsella, head of private assets di Generali Investments Partners. “Il private debt sta rivestendo un ruolo sempre più importante per numerosi investitori istituzionali e l’esperienza, professionalità e personalità di Sandrine rafforzeranno in modo significativo le nostre competenze in questa asset class.”