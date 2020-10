Green Arrow Capital, Vender e Massari nel team di Private Equity

Green Arrow Capital, il maggiore operatore italiano indipendente specializzato negli investimenti alternativi, prosegue la propria strategia di crescita e si rafforza con l’ingresso nella divisione Private Equity di due professionisti di alto profilo, con i quali punta a consolidare ulteriormente la storica posizione di leadership sul mercato.

Il gruppo ha, infatti, nominato Jody Vender, tra i fondatori dell’industria del Private Equity in Italia, in qualità di senior advisor e presidente del comitato investimenti della divisione Private Equity, mentre ha affidato l’incarico di Managing Director a Massimo Massari, con decorrenza dal 12 ottobre. Professionisti di lunga esperienza, Vender e Massari andranno a rafforzare la squadra che vede Francesca Gennaro come investment director. Green Arrow Capital ha, infatti, in rampa di lancio nuovi fondi che investiranno nelle aree più produttive del territorio, tra cui il fondo «Green Arrow Private Equity IV» che sarà dedicato alle aziende eccellenti del mid-market in Italia, con un target di raccolta di €400milioni, raddoppiato rispetto al fondo GAPE3.

Eugenio de Blasio, fondatore e Ceo di Green Arrow Capital, ha commentato: “La nostra è una realtà dinamica con un ambizioso progetto di crescita, ed è per questo che siamo particolarmente felici dell’arrivo di due grandi professionisti del Private Equity come Jody e Massimo. Grazie alla loro profonda conoscenza del mercato e del mondo delle Pmi, saranno un prezioso supporto ai progetti di sviluppo e al lancio dei nuovi fondi in pipeline. La nostra capacità attrattiva di profili di valore è confermata anche da altri recenti ingressi nelle linee manageriali del Gruppo: una squadra di professionisti che, nonostante le complicazioni dovute all’emergenza Covid19, continua a crescere e a contribuire nel portare avanti, con l’ottimismo che da sempre ci contraddistingue, gli obiettivi prefissati. E oggi, siamo ancora più pronti a cogliere le future opportunità di investimento”.

Oltre all'arrivo di Massari e Vender, il gruppo ha infatti visto altri importanti ingressi nelle linee manageriali tra cui si ricorda Elena Simonova - che dopo una esperienza in Lazard è approdata in Gac come Managing Director Sales & Investor Relations - e il recente arrivo nel comparto Infrastrutture Green di Sara Di Mario con un passato in EF Solare (Gruppo F2i) e Mariadina Bonfatti Gerola, proveniente da Gi Group.