Ardian acquisisce la maggioranza di Syclef da Latour Capital

Ardian, società di investimento privata leader mondiale con 100 miliardi di dollari di asset in gestione o consulenza, annuncia oggi l’acquisizione di una quota di maggioranza, insieme al management, di Syclef, da Latour Capital.

Fondata nel 2003 nei pressi di Aix-en-Provence, Syclef è una società francese specializzata nell'installazione e manutenzione di impianti di refrigerazione industriale e commerciale, leader nel settore. Oggi, Syclef impiega una forza lavoro di quasi 800 persone, dopo la significativa crescita sia organica che esterna degli ultimi anni. Dal 2015, Syclef ha accelerato la sua strategia di buy-and-build con l’acquisizione di 15 società. Insieme ad Ardian, il gruppo intende continuare questo ambizioso processo di consolidamento in un mercato ancora molto frammentato.

La base clienti di Syclef, composta principalmente da grandi e medi rivenditori alimentari e da aziende del settore food & beverage, si affida a Syclef per la gestione dei suoi complessi e critici sistemi di refrigerazione. Il gruppo ha un approccio di vendita diretta che gli consente di personalizzare la propria offerta e di fornire un servizio su misura ai propri clienti. Syclef gestisce una struttura organizzativa decentralizzata con una rete di 30 aziende indipendenti su tutto il territorio nazionale.

La strategia commerciale del gruppo è supportata da un’attenzione all’'innovazione rispettosa dell’ambiente, come i fluidi refrigeranti naturali, parte del suo obiettivo generale di ridurre il consumo energetico e l’impatto ambientale dei suoi clienti.

Marie Arnaud Battandier, Managing Director del team di Ardian Expansion, ha dichiarato: “Il management team di Syclef ha svolto un lavoro straordinario portando la società in una posizione di leadership nel mercato francese. Nei prossimi anni, vogliamo focalizzarci nella ulteriore crescita dell’azienda sfruttando la sua expertise, la sua strategia locale e il suo approccio verso un’innovazione rispettosa dell’ambiente in un mercato in crescita”.