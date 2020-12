Ambienta vince il premio Esg Real Deals 2020

Ambienta Sgr, il più grande fondo europeo di private equity focalizzato sulla sostenibilità, si. È aggiudicata il premio Esg Real Deals 2020. Un premio che viene assegnato ogni anno alla società che, selezionata fra numerose altre asset manager a livello globale, si è maggiormente distinta per l’attenzione e l’impegno rivolti ai temi ambientali, sociali e di governance aziendale. Nel 2020 la competizione si è rivelata particolarmente intensa e la lista dei finalisti è stata decretata attraverso le nomine di una giuria specializzata di investitori istituzionali.

Questo premio è l’ultimo di una serie di riconoscimenti Esg per Ambienta e celebra i risultati del suo programma proprietario Esg in Action. Il programma è applicato a tutte le società in portafoglio nonché ad Ambienta stessa e vanta un team dedicato a tempo pieno di esperti di Esg e sostenibilità.

Stefano Bacci, Partner e Esg Manager di Ambienta, ha commentato: “Ci teniamo a ringraziare la giuria per questo riconoscimento. Siamo felici che l’industria del Private Equity abbia ancora una volta riconosciuto il nostro ruolo di leader globale sulle tematiche ambientali e di Esg, e premiato il programma proprietario di Ambienta Esg in Action in quanto strumento reale per la creazione di valore per tutti gli stakeholder. Continueremo ad impegnarci per migliorare ulteriormente la nostra metodologia e per continuare a creare valore per i nostri investitori”.