Ambienta premiata per l’approccio esg

L'approccio esg di Ambiente sale sul podio. In occasione dei Private Equity Awards organizzati da Real Deals, la sgr ha ricevuto il premio Environmental, Social and Governance (GP).

I vincitori sono stati decisi da una giuria composta da 15 giudici esperti di alto profilo, di cui 4 limited partners provenienti da tutto il mondo; in particolare, il Premio environmental, social and governance (GP) riconosce l'impegno dell'azienda nell'implementazione delle migliori modalità operative nell’integrazione dei fattori ambientali, sociali e di corporate governance a livello aziendale e nella gestione del portafoglio.

Stefano Bacci, partner e head of esg di Ambienta ha commentato: "È un privilegio ricevere un premio così importante. È una testimonianza dei nostri sforzi volti alla creazione di uno strumento in continua evoluzione che crea valore integrando l'esg in ogni fase del nostro processo di investimento e di gestione operativa".

Fabio Ranghino, partner e head of strategy and sustainability di Ambienta ha aggiunto: "Il nostro impegno verso la sostenibilità è sempre andato oltre la nostra strategia di investimento incentrata sulla sostenibilità ambientale. Crediamo fortemente che l’integrazione delle pratiche esg nell’operatività aziendale rappresenti un importante strumento per creare una cultura inclusiva. Come società certificata B-Corp, Carbon Neutral dal 2020 e come membro attivo dell'Institutional Investor Group for Climate Change, ci impegniamo a fornire il nostro contributo per uno sviluppo sostenibile".