Advent raccoglie 25 miliardi di dollari per Gpe X

Advent International, tra i maggiori investitori globali di private equity, ha completato la raccolta per il fondo flagship Advent International Gpe X Limited Partnership che ha raggiunto il tetto prestabilito di 25 miliardi di dollari (circa 22 miliardi di euro) in cinque mesi dal lancio.

Se si considera anche Advent Tech II, il fondo complementare a Gpe X lanciato nel dicembre 2021, Advent ha raccolto complessivamente oltre 30 miliardi di dollari in 12 mesi attraverso i suoi limited partners e capitale proprio.

Adottando la strategia perseguita dai fondi precedenti di Global Private Equity (Gpe), Gpe X manterrà la flessibilità per investire in aree geografiche e settori diversificati, tramite operazioni di diversa tipologia e dimensioni. Il fondo, che ha la possibilità di co-investire con i fondi di Advent specializzati nel settore tech e in America Latina, continuerà inoltre a concentrarsi su Europa e Nord America, rafforzando al contempo la presenza locale in Asia.

“Siamo lieti di annunciare il successo del nostro più grande fundraising” ha dichiarato Francesco Casiraghi, managing director di Advent. “Gpe X rafforza la nostra posizione di mercato e rappresenta una forte conferma del nostro approccio strategico di investimento settoriale. Riteniamo ci siano significative opportunità di investimento in Italia e il capitale di Gpe X accelera la nostra capacità di investire in nuove imprese e di sostenere al meglio la crescita delle società già in portafoglio. Il team di Advent si impegna a continuare a fornire capitali e una visione strategica di lungo termine per le società nel nostro portafoglio, supportandole a raggiungere ottimi risultati."