Investcorp-Tages raccoglie 60 milioni di euro per l’impact investing

Il fondo di fondi di private equity Investcorp-Tages Impact Fund , lanciato dalla società di investimento alternativa nata nel 2020 dalla joint-venture paritetica tra Investcorp Sa e Tages Spa., ha concluso il secondo round di raccolta arrivando a una disponibilità totale di 60 milioni di euro da poter allocare in fondi di private equity impact (80% circa) e co-investimenti diretti con gestori locali che operano in Europa (20%).

L’obiettivo è quello di selezionare opportunità di investimento in cui l'impatto sociale e ambientale sia significativo e misurabile, in particolare small e mid-cap europee che operano nell’ambito sanitario, educativo, delle economie circolari e della creazione del lavoro.

Investcorp-Tages, che aspira a promuovere l’investimento in gestori europei impact private equity con comprovata esperienza professionale, investirà in imprese finanziariamente sostenibili che puntano a espandere la propria attività su nuovi mercati europei o su nuove linee di prodotto.

Grazie ad un approccio multi-manager, il fondo garantisce una opportuna diversificazione geografica e settoriale promuovendo lo sviluppo di un ecosistema di fondi europei a impatto e contribuendo a diffondere le best practice del settore.

Il fondo, che si qualifica come art. 9 ai sensi dell’Sfdr, ha già investito in quattro gestori in Francia, Germania, Inghilterra e penisola iberica.

Al fine di garantire indipendenza nella valutazione e misurazione dell’impatto, Investcorp-Tages ha collaborato alla definizione del proprio fondo Impact con Human Foundation Do&Think Tank per l’innovazione sociale presieduto da Giovanna Melandri. Human Foundation ha sviluppato un processo di analisi proprietario che si inserisce nella metodologia dell’Impact measurement Project.

“L’obiettivo del fondo – commenta Salvatore Cordaro, co-ceo di Investcorp-Tages e cio di Tages Capital - è quello di creare un ecosistema paneuropeo per sviluppare gli investimenti a impatto e importarli in Italia dove il settore è ancora in fase embrionale. E l’interesse è stato subito molto alto da parte degli istituzionali italiani dato che hanno già puntato sul prodotto casse di previdenza, compagnie assicurative, fondi pensione e due gradi banche”.

Panfilo Tarantelli, socio fondatore di Tages e amministratore delegato di Tages Spa, aggiunge: “Abbiamo creato la joint-venture con Investcorp, leader mondiale nella gestione di prodotti di investimento alternativi, per mettere a frutto l'esperienza e la complementarietà dei business e oggi siamo una società di gestione multimanager leader a livello globale nel settore degli investimenti absolute return. Vogliamo offrire alla nostra clientela soluzioni di investimento innovative e differenziate e il nostro Investcorp-Tages Impact Fund non solo garantisce un ritorno finanziario importante, ma permette di avere un impatto positivo e misurabile a livello ambientale e sociale”.