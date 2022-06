Nomura taglia le distanze tra investitori e imprese con Instinet DealMatch

Nomura e Instinet, società già appartenente al gruppo, hanno effettuato il lancio europeo di Instinet Dealmatch, una nuova piattaforma digitale che mette in contatto gli investitori istituzionali in Europa con aziende che intendono raccogliere capitale privato.

Instinet DealMatch è stata progettata per ì velocizzare il time to market e favorire l’accesso a una selezione più ampia di investitori istituzionali rispetto al passato. Questo risultato è reso possibile dall’utilizzo di una piattaforma digitale che funziona come hub per una serie di processi legati alla transazione. Nella piattaforma Instinet Dealmatch, ad esempio, gli investitori possono accedere ai teaser e ai documenti di offerta visualizzando le opportunità in modo virtuale.

Ralston Roberts, global ceo of Instinet

Tramite la piattaforma, Nomura e Instinet saranno così in grado di eseguire transazioni senza soluzione di continuità compresa la registrazione di indicazioni di interesse e il collocamento di ordini.

In sintesi, la piattaforma consente alle società private, che necessitano di raccogliere capitale, di accedere a un bacino di potenziali investitori più ampio e diversificato rispetto ai collocamenti privati tradizionali, mentre agli investitori istituzionali permette di connettersi, stabilire le proprie preferenze, conoscere nuove opportunità, effettuare un ordine, e finalizzare le operazioni.

L’interfaccia grafica è stata ideata per snellire il flusso di lavoro e centralizzare la gestione di tutti gli aspetti del ciclo di vita dell’investimento di private equity in un’unica sede. È previsto che vengano anche ridotti i tempi tradizionalmente necessari per gestire una transazione e rappresenta un’alternativa più sostenibile rispetto ad altri processi che richiedono ancora il trasferimento di documenti cartacei tra le parti.